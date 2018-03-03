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Mide ameliyatında kalp kesildi, soruşturma izni verilmedi
Mide fıtığı ameliyatı olduğu Ankara'daki Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yanlışlıkla kalbi kesildiği iddia edilen Nalan Sevgen, kalp krizi sonrasında felç oldu. Suç duyurusu üzerine soruşturma için izin istendi. Ancak Sağlık Bakanlığı soruşturma izni vermedi.
'KALBİNDE SU VAR' DENİLDİ
"Nalan Sevgen (46), 10 Nisan 2017 tarihinde Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yatarak mide fıtığı ameliyatı oldu. Ertesi sabah servise alındı. Ancak hastanın durumu iyi görülmediğinden akciğer filmi istendi. Filmi çekilirken bayıldı, acil serviste yapılan müdahalenin ardından servise çıkarıldı, burada kalp krizi geçirdi ve şokla hayata döndürülebildi. Yoğun bakıma alınan Sevgen, birkaç gün sonra, 'Kalbinde su var' denilerek Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kalbinde su değil, 'kan' olduğu ve mide fıtığı ameliyatı sırasında Sevgen'in 'kalbinin kesildiği' tespit edildi.
<SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEDİ
Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre: İki çocuk annesi Nalan Sevgen'in avukatı Satman olayla ilgili 6 Ekim 2017 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını söyledi: "İlgililer hakkında soruşturma başlatılması için savcılık idareden izin istedi. Ancak soruşturma izni verilmediğinden, sorumlu personelin yargılanabilmesi ve adaletin tecellisi için izin verilmeme kararına karşı gerekli hukuki yollara başvurduk. İdari yargıda açtığımız tazminat davamız da devam ediyor."
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