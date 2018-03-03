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Bu okulda 400 öğrenci var... Ya çökerse

Etrafında AVM ve rezidans inşaatı süren Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi D Blok'taki öğrenciler ölüm tehlikesiyle karşı karşıya... Temel çalışmaları yüzünden altında koca bir uçurum oluşan ve zemininde yer yer kaymalar olan okulun öğrencileri, "Duvarlar, sıralar titriyor. Korkuyoruz" diyor
03 Mart 2018 07:10
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Bu okulda 400 öğrenci var... Ya çökerse

Şişli Belediyesi'nin hemen arkasındaki Bulgar Eksarhlığı Ortodoks Kilisesi Vakfı'na ait arazide Taş Yapı tarafından başlatılan rezidans ve AVM inşaatı, Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi D Blok'ta okuyan 400 öğrenciyi ölüm tehlikesiyle yüz yüze getirdi. Dev kulelerin temel çalışmaları sırasında, öğrencilerin eğitim gördüğü okulun çevresindeki toprak boşaltıldı. Son yağmurlarda yaşanan toprak kaymaları nedeniyle yer yer temeli ortaya çıkan okul adeta bir uçurumun kenarında kaldı.

ÖĞRENCİLER: KORKUYORUZ

Hürriyet'ten Fırat Alkaç'ın haberine göre: Toprak kaymasının meydana geldiği D Blok'ta güvenlik teknolojisi bölümü son sınıfta okuyan İlker Kuru, "Biz ders yaparken dışarıda inşaat çalışmaları yapılıyor. Kazı sırasında sıralar titriyor. Önceki gün sağanak yağmur yağdı. Toprak kaymaya başladı. Kendi gözümüzle gördük. Sınıfın duvarları titredi" dedi. Aynı sınıfta okuyan Mücahit Emre Günay da, "Okul yıkılacak diye çok korkuyoruz. Ders sırasında titremeler oluyor. Okulun duvarlarında çatlaklar var. Yağmur nedeniyle toprak da kayıyor. Okulun çevresine istinat duvarı yapmadılar. Okulun altındaki taşlar dökülüyor, yıkılacak diye korkuyoruz" diye konuştu.

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Hürriyet
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