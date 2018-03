Önemli Uyarı :

Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır. Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Küfür / Hakaret Kışkırtıcı içerik Küçük düşürücü içerik Asılsız itham Diğer Güvenlik kodu Kapat Şikayet Et Ana sayfa » ... » İdari Uygulamalar Medya'dan Haberler \ İdari Uygulamalar Sürpriz ceza can yakıyor Vatandaşların çoğu 'sistem arızası, bakiye yetersizliği vs' nedenle trafik cezası tahsilatı yapılmadığından habersiz olduğu için geçiş ihlalinin de farkına varamıyor. Geçiş ihlalinde vatandaşın anında cep telefonu vs ile bilgilendirilmesi şart yoksa 15 gün sonunda uygulanan yüzde 1000'lik ceza can yakıyor. Yazdır Sürpriz ceza can yakıyor Vatandaşların çoğu 'sistem arızası, bakiye yetersizliği vs' nedenle trafik cezası tahsilatı yapılmadığından habersiz olduğu için geçiş ihlalinin de farkına varamıyor. Geçiş ihlalinde vatandaşın anında cep telefonu vs ile bilgilendirilmesi şart yoksa 15 gün sonunda uygulanan yüzde 1000'lik ceza can yakıyor. 03 Mart 2018 07:25 Devamını gör Köprü ve otoyollardan geçiş ihlali yapanlara 10 gün içinde ödeme yapmazlarsa geçiş ücretine ilave olarak 10 kat da para cezası uygulanıyor. Vatandaşın geçiş ihlali yapıp yapmadığını öğrenebileceği tek kaynak ise internet siteleri. Hürriyet'ten Sefer Levent'in haberine göre: Ancak vatandaşların çoğu 'sistem arızası, bakiye yetersizliği vs' nedenle tahsilat yapılmadığından habersiz olduğu için geçiş ihlalinin de farkına varamıyor. Geçiş ihlalinde vatandaşın anında cep telefonu vs ile bilgilendirilmesi şart yoksa 15 gün sonunda uygulanan yüzde 1000'lik ceza can yakıyor. Haberin devamını okumak için Tıklayınız.