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Sürpriz ceza can yakıyor
Vatandaşların çoğu 'sistem arızası, bakiye yetersizliği vs' nedenle trafik cezası tahsilatı yapılmadığından habersiz olduğu için geçiş ihlalinin de farkına varamıyor. Geçiş ihlalinde vatandaşın anında cep telefonu vs ile bilgilendirilmesi şart yoksa 15 gün sonunda uygulanan yüzde 1000'lik ceza can yakıyor.
Köprü ve otoyollardan geçiş ihlali yapanlara 10 gün içinde ödeme yapmazlarsa geçiş ücretine ilave olarak 10 kat da para cezası uygulanıyor. Vatandaşın geçiş ihlali yapıp yapmadığını öğrenebileceği tek kaynak ise internet siteleri.
Hürriyet'ten Sefer Levent'in haberine göre: Ancak vatandaşların çoğu 'sistem arızası, bakiye yetersizliği vs' nedenle tahsilat yapılmadığından habersiz olduğu için geçiş ihlalinin de farkına varamıyor. Geçiş ihlalinde vatandaşın anında cep telefonu vs ile bilgilendirilmesi şart yoksa 15 gün sonunda uygulanan yüzde 1000'lik ceza can yakıyor.
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