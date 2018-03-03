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Kuzey, iç ve batı kesimlerinde sıcaklık artacak-Haritalı

Kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 10 derece) artacağı tahmin ediliyor
03 Mart 2018 06:30
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Kuzey, iç ve batı kesimlerinde sıcaklık artacak-Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile İzmir, Manisa, Uşak, Kütahya, Aksaray, Bingöl, Muş, Erzurum, Ağrı ile Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz ve Samsun çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Erzurum, Ağrı ve Hakkari çevrelerinde yer yer karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere; Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile İstanbul çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 10 derece) artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç Kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (50-70 km/saat, yer yer 90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile İstanbul çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (su baskını, sel, yıldırım tehlikesi, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; 03.03.2018 Cumartesi günü; Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç Kesimlerinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (50-70 km/saat, yer yer 90 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile İstanbul çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (50-70 km/saat, yer yer 90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BURSA 11°C, 20°C

Parçalı çok bulutlu sağanak yağışlı, öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 13°C, 17°C

Parçalı çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISTANBUL 9°C, 16°C

Parçalı çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

YALOVA 9°C, 18°C

Parçalı çok bulutlu sağanak yağışlı, öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, İzmir, Manisa, Uşak ve Kütahya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (50-70 km/saat, yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu

AYDIN °C, 21°C

Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IZMIR °C, 20°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

USAK °C, 156°C

Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Kahramanmaraş çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (50-70 km/saat, yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

KAHRAMANMARAŞ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar sağanak yağışlı

MERSİN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu ile Aksaray çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (50-70 km/saat, yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ESKISEHIR °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, öğle saatlerinden sonra yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (50-70 km/saat, yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor

BOLU °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak, öğle saatlerinden sonra yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KARABUK °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak, öğle saatlerinden sonra yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar, Samsun çevrelerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (50-70 km/saat, yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor

ARTVİN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇORUM °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batısı ile Bingöl, Muş, Erzurum, Ağrı ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Erzurum, Ağrı ve Hakkari çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

ELAZIG 3°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM -7°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karlakarışık yağmur yüksekleri kar yağışlı

IĞDIR 0°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 4°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATMAN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

DIYARBAKIR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

GAZIANTEP °C, 16°C

Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
Memurlar.Net
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