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Afrin'de teröristlere roket yağdı! Kent merkezinden görüldü
Sınırdan fırlatılan roketler ve top atışlarıyla büyük patlamalar gerçekleşti, sesler Kilis şehir merkezinden duyuldu
Türk savaş uçakları ve helikopterler, Cinderes bölgesinde terör mevzilerini vurdu.
Menbic'te YPG protesto edildi. Yerel kaynaklar, Ayn Dadat köyünde gerçekleşen gösteri sonunda YPG'li teröristlerin köyden çıktığını aktarıyor.
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