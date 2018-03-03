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Afrin videosunu Youtube'dan örgüt çıkartmış
Türk topçusunun Afrin'e silah ve mühimmat taşıyan terör konvoyunu nokta atışı ve tam isabetle vurduğu görüntülere ilişkin videonun Youtube'dan silinmesinin "örgütlü faaliyet" olduğu ortaya çıktı
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, videoların aynı anda spamlama yöntemiyle kaldırtıldığını belirterek, "Bir videoyu aynı anda spamlama da deniyor. Bin kişi aynı anda saldırıp 'o video kaldırılsın' diye şikayette bulunursa belirli algoritmalar var" dedi. Sayan, videonun, terör örgütünün örgütsel çabasıyla spamlandığını vurguladı.
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Sayan, Youtube'un kaldırdıktan kısa süre sonra yeniden izin verdiği Afrin videosu ile ilgili soruyu yanıtladı. Sayan, "Yasaklama diye bir şey yok. Bize verilen cevap öyle değil. Olay şu: Onların kendi otomatik sistemleri var. Biz de müdahale ettik. Bir videoyu aynı anda spamlama da deniyor. Bin kişi aynı anda saldırıp o video kaldırılsın diye şikayette bulunursa, belirli algoritmalar var, öyle bir algoritmaya maruz kalmış. Maruz kalınca da kendiliğinden herhangi bir engellemeye maruz kalmadan otomatik olarak düşmüş" dedi.
Mithat Yurdakul
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