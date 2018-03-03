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Menbiç'te köylüler terör örgütü PKK'yı kovdu
Suriye'nin Halep kentine bağlı Menbiç bölgesinde köylüler, terör örgütü PKK'nın kontrol noktalarına saldırarak teröristleri kovdu
Suriye'nin Halep kenti Menbiç bölgesinde köylüler, terör örgütü PKK'nın kontrol noktalarına saldırdı. Köylüler, bölgeden PKK'lı teröristleri kovdu.
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