1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'At izi'nde işe dönüş oranı yüzde 1.5

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturmalara ilişkin "At izi it izine karıştı" sözlerinin ardından kurulan OHAL Komisyonu'na bugüne kadar 107 bin başvuru yapıldı. Sonuçlanan 6 bin 400 başvurudan 100'ü olumlu sonuçlandı. 100 binden fazla dosya ise incelemede
03 Mart 2018 08:00
Yazdır
'At izi'nde işe dönüş oranı yüzde 1.5

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, bugüne kadar meslekten ihraç edilenlere ilişkin 6 bin 400 başvuruyu sonuçlandırdı. Komisyonun kabul ettiği 100 başvuruda mesleğe iade kararı verildi. Komisyon'dan yapılan açıklamaya göre, meslekten ihraç edilenler, bursu kesilen öğrenciler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli, kapatılan kurum ile kuruluşlara ilişkin başvurulara bakmak üzere 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kurulan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'na 107 bin 76 müracaat gerçekleşti. OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, tamamlanan ve incelemeleri sona eren başvurulara yönelik 22 Aralık 2017'den itibaren karar vermeye başladı. Komisyon, 6 bin 400 başvuruyu sonuçlandırarak, kabul ettiği 100 müracaatta mesleğe iadeye hükmetti. OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, başvurulardan 4 bin 316'sını ise reddetti. Komisyonun verdiği kararlar arasında, KHK ile göreve iade edilenlere ilişkin bin 984 ön inceleme kararı yer aldı. Komisyon, 100 bin 676 başvuruda ise incelemelerini sürdürüyor. Kararlar, başvurucuların en son görev yaptığı kurumlara gönderilecek. Başvurusu kabul edilenler, Devlet Personel Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu tarafından 15 gün içerisinde kadro unvanına uygun görevlere atanacak. Komisyon'un ret kararlarına karşı kararın tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde Ankara 19. ve 20. idare mahkemelerine iptal davası açılabilecek. Başvurucular ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr internet adresindeki "OHAL Komisyonu Başvuru Takip Sistemi" üzerinden başvurularıyla ilgili bilgi alabilecek. Öte yandan, 697 sayılı KHK ile hakkında işlem tesis edilenlerin Komisyona başvuru süresi ise 12 Mart'ta sona erecek.

14 YILDA 240 BİN KİŞİYE TERÖR TAZMİNATI ÖDENDİ

İçişleri Bakanlığı'nın 2017 yılı faaliyet raporunda bakanlık bünyesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgilere yer verildi:

* Darbe girişimi sırasında şehit olan 182 sivil, 2 bin 626 yaralı ve 100 malul için 183 milyon 805 bin 112 lira tazminat ödendi.

* Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun'un yürürlüğe girdiği 2004'ten bu yıl başına kadar oluşan zararların karşılanması amacıyla, 440 bin 485 başvuru yapıldı. Başvurulardan 239 bin 743'ü olumlu sonuçlanırken, 174 bin 526'sı reddedildi.

* Talep edilen 4 milyar 257 milyon 373 bin 45 liradan, 4 milyar 109 milyon 625 bin 255 lirası ilgililere ödendi.

* Geçen yıl meydana gelen terör olayları nedeniyle zarar tespit komisyonlarına yapılan 10 bin 151 yeni başvurudan 6 bin 598'i sonuçlandırıldı.

* Geçen yıl 2 bin 414'ü doğumla, 56 bin 988'i yetkili makam kararıyla sonradan olmak üzere 59 bin 402 kişi Türk vatandaşlığı kazanırken, 25 bin 907 kişi ise Türk vatandaşlığını kaybetti.

* 73 yılda 106 bin 740 silah kayboldu.

* Geçen yıl 15 milyon 262 bin 321 kişiye yeni

Karar
Bu haber 12,477 defa okundu. 7 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Mide ameliyatında kalp kesildi, soruşturma izni verilmedi
03 Mart 2018 06:50		 Erdoğan'a hakaret eden sağlık personeli görevden alındı
01 Mart 2018 20:34
Üniversiteden, o öğretim üyesine soruşturma
28 Şubat 2018 21:04		 Tuzla'da anaokulunda 'toplu tuvalet' skandalı
28 Şubat 2018 11:01
Kadın memura gizli mesajları, Özlük Şefi yazmış
28 Şubat 2018 10:53		 Hizmetli tutuklandı, okul müdürüne soruşturma açıldı
27 Şubat 2018 20:04
10 Kasım'da göbek atan müdüre maaş cezası
27 Şubat 2018 06:20		 Hazinedar'a kaçak yapı soruşturması
26 Şubat 2018 07:35
İroni yaptığını iddia eden öğretmen açığa alındı
24 Şubat 2018 18:08		 Öğrencisini darp eden öğretmene soruşturma başlatıldı
20 Şubat 2018 19:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şeker fabrikaları sizce özelleştirilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
HSK, 170 adayın mesleğe kabulünü yapmadı
'At izi'nde işe dönüş oranı yüzde 1.5
Ankesörden çıkan 5 bin tespit edildi, Genelkurmay'a bildirildi
15 dakika kuralı gitti, başarı sırası şartı kaldı
HSK Başkan Vekili: İtirafları peşin kabul ediyor değiliz
28 Şubat mağdurları için 'iade-i itibar' çalışması yapılıyor
Liselerin 2018-2019 haftalık ders çizelgesi belli oldu
Kadın düşmanına devlet kapısı kapalı
Kendisi 28 Şubat mağduru, İHL mezunu oğlu Harp Okulu'ndan atıldı
Mide ameliyatında kalp kesildi, soruşturma izni verilmedi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sözlükmoderatörü 2
iskeletor 1
22 adam bir topun peşinde 9
öğretmen maaşlarının başarıya endeksli olması 4
Fethullah Gülen 2
gerçekler acıdır 1
dünyanın her yerini vurabilecek füze geliştirdik 2
ufak tefek cinayetler 4
Ispanaklı kek 6
bahtiyar ölmez 1
SON İLANLAR
Güneykaya Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yayladüzü Belediyesi İşçi Alım İlanı
Sülümenli Belediyesi İşçi Alım İlanı
Sinanpaşa Belediyesi İşçi Alım İlanı
Serik Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 6 Sözleşmeli Personel Alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Serhat Kalkınma Ajansı 5 Sözleşmeli Personel Alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sağlık ve Diyanet personeli konularına hakim editör alınacak
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam