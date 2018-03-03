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İleri teknoloji silahla siste hain pusu

8 askerin şehit olduğu 13'ünün de yaralandığı çatışma, Hac Bilal köyü Kel Tepe bölgesine tünelerden sızan yaklaşık 100 teröristin, siste saldırabilecekleri ileri teknoloji mühimmatlara ve ağır silahlara sahip olduğu gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi
03 Mart 2018 08:15
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İleri teknoloji silahla siste hain pusu

Teröristlerin SİHA'ların görüş alanlarının kapandığı hava koşullarını tercih ettiği, henüz tespit edilemeyen doğayla birleşmiş tünel ve hendekleri kullandığı belirtiliyor. KARAR'a bilgi veren güvenilir kaynaklar "Teröristlere verilen destek, 'parmak' değil 'kol' ile ifade edilmeli. Çünkü saldırıları gerçekleştiren teröristlerin YPG/PKK'lı olması dışında geriye kalan herşey dış destek. İleri teknoloji ürünü mühimmatlar, gece görüş kamera ve dürbünleri gibi, ağır silahlar uçaksavarlar gibi..." dedi. Bazı tünelleri daha iyi kamufle ettikleri ve arazi taramasında tespit edilemediği için bunların sızmalarda kullanıldığını ifade eden kaynaklar "Daha önce de çok kez denediler ve imha edildiler. Ancak hepsini tespit etmek mümkün olamayabiliyor" diye konuştu. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar ise dikkat çekici bir bilgi paylaştı. Ağar, temas hattının çok yakın olduğunu, o bölgedeki bir komutanın uçaklara "Gerekirse bizi de vursun ama teröristlerin hepsi burada imha olsun" dediğinin belirtildiğini söyledi. Bölgede 3 gündür yoğun sis olduğunu kaydeden Ağar, teröristlerin sabah saatlerinde bu sisten faydalanarak ağır silahlarla geldiğini kaydetti.

RACO'DAKİ TÜNELLERE İHA'LI TAKİP

Zeytin Dalı Harekatı'nın yoğunlaştığı Raco beldesine yönelik operasyon başladı. ÖSO güçleri, TSK'nın ateş altında tuttuğu bölgeye dün sabah saatlerinde giriş yaptı, şiddetli çatışmalar yaşandı. TSK da harekatta şu ana dek iki bin 295 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Raco'ya bağlı Mesekanlı, Mamalı, Atamanlı köyleri ile Bilal köy tepesi teröristlerden kurtarıldı. Böylece Raco merkezinin girişine ulaşılmış oldu.

8 askerin şehit düştüğü 1083 rakımlı tepe de ele geçirildi. Bölgedeki güvenli kaynakları, operasyon süresi içinde yakalanan 6 teröristin sorgulamalarından aldığı bilgiler doğrultusunda kentte yer altı tünellerinin bulunduğu bölgelerin giriş çıkış noktalarını takibe aldı. Kaynaklar, Raco kent merkezinde 4 noktada tünel olduğunu ve bunların İHA'larla takip edildiğini belirtti.

41 MEHMETÇİK ŞEHİT, 116 ÖSO MENSUBU HAYATINI KAYBETTİ

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri Karargah Subaylığı 1'inci Dönem Eğitimi Mezuniyet Töreni'nde Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bilgi verdi: "Maalesef 41 Silahlı kuvvetlerimizden, 116 ÖSO'dan olmak üzere toplam 157 şehidimiz var. Harekatın başladığı günden bugüne kadar 2295 terörist bölgeden temizlenmiş ve etkisiz hale getirilmiştir. Kara harekatı kısmında sarf edilen mühimmatın yüzde 91'i yerli ve milli mühimmattır. Bu mühimmatın da 97'sini milli imkanlarla üretme imkan ve kapasitesine sahibiz. Hava harekatında kullanılan mühimmatın yüzde 98'ini kendi imkanlarımızla üretebiliyoruz."

HİLAL ÖZTÜRK

Karar
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