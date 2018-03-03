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15 dakika kuralı gitti, başarı sırası şartı kaldı

ÖSYM, bu yıl ilk kez uygulayacağı YKS'yle ilgili en çok merak edilen soruları yanıtladı. Yeni sistemde, geçen yıl binlerce öğrenciyi mağdur eden '15 dakika kuralı' devre dışı bırakıldı. Tıp, hukuk, mühendislik, mimarlık ve öğretmenlik programlarına yerleştirme için istenen başarı sıralaması şartı ise kaldı.
03 Mart 2018 08:30
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15 dakika kuralı gitti, başarı sırası şartı kaldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) bu yıl ilk yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ilişkin sıkça sorulan soruları yanıtladı. En çok merak edilen 71 soru ve cevabı ÖSYM'nin internet sitesinden açıklandı. İşte iki aşamada yapılması planlanan YKS'yle ilgili önemli başlıklar...

TYT'ye girmek zorunlu: YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) tüm adaylar için zorunlu olacak. Adaylar, isterlerse YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) ve YKS'nin üçüncü oturumu olan Yabancı Dil Testi'ne (YDT) girmek için başvuru yapabilecek.

En az 1 saat önce gelin: Sınav saatleri olan 10.00 ile 15.30'dan sonra giden adaylar, sınav binalarına alınmayacak. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekecek.

Son 15 dakika çıkış yok: Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların, TYT'de sınav süresinin ilk 100 dakikası, AYT'de sınav süresinin ilk 135 dakikası, YDT'de sınav süresinin ilk 90 dakikası tamamlanmadan ve her bir sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmelerine izin verilmeyecek.

TYT'nin yüzde 40'lık katkısı olacak: Adayların, TYT puanının hesaplanabilmesi için Temel Matematik ve Türkçe testlerinin her birinden en az 0,5 ham puan, AYT ve YDT'de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için ise ilgili testlerin her birinden en az 0,5 ham puan almış olmaları gerekecek. TYT puanının, YKS puan türlerinin (SAY, SÖZ, EA, DİL) hesaplanmasındaki katkısı yüzde 40 oranında olacak.

Başarı sıralaması şartına devam: Tıp, hukuk, mühendislik, mimarlık, öğretmenlik programlarına yerleştirme için başarı sıralaması şartı devam edecek. Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul eden yükseköğretim programlarına TYT puanı ile başvurulacak. 2018-YKS'den itibaren özel yetenek sınavı ile öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmek için adayların TYT puanının en düşük 240 bininci başarı sırasına sahip olmaları gerekecek.

Geç başvuruya ekleme kolaylığı: 21 Mart gününe kadar yapılan başvuruda seçilmiş oturumlara geç başvuru gününde ekleme yapılabilecek. Ancak bu tarihlerde yapılan başvuruda seçilmiş olan oturumlar geç başvuru gününde değiştirilemeyecek ve silinemeyecek.

İşlemler için son tarih 11 Nisan: Adaylar, sınav merkezi tercihlerini başvuru süresi içinde veya 6-11 Nisan tarihlerinde 'ais.osym.gov.tr' internet adresinden kendileri güncelleyebilecek.

20 BİN ÖĞRETMEN ADAYI İÇİN SON TARİH 8 MART

20 bin sözleşmeli öğretmen kadrosu için başvurular başladı. Başvurular 8 Mart'ta sona erecek. Öğretmen alımı için adaylar, KPSSP121, KPSSP120 ve KPSSP10 puan türlerinden 50 ve üzerinde puan almaları kaydıyla müracaatta bulunabilecek. Sözlü sınav için ise en yüksek puandan başlamak üzere, alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday sözlü sınava alınacak. Dün başlayan ön başvurular da 8 Mart'ta tamamlanacak. Bu arada sözlü sınav için sınav merkezlerinin ilanı 16 Mart'ta açıklanacak.
Karar
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