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Ankesörden çıkan 5 bin tespit edildi, Genelkurmay'a bildirildi

FETÖ'nün mahrem yapılanmasını deşifre etmek için başlatılan kontörlü telefon soruşturması örgütün hala TSK içerisinde faal yer aldığını gözler önüne serdi. Soruşturmada kontörlü-ankesörlü telefon trafiğine yaklaşık 50 bin asker takıldı. Bu askerler içerisinde 5 bin kripto asker tespit edildi. Savcılık ,isimleri Genelkurmay'a bildirdi
03 Mart 2018 08:10
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Ankesörden çıkan 5 bin tespit edildi, Genelkurmay'a bildirildi

FETÖ'nün mahrem yapılanmasında görev alan imamların deşifre olmamak için kendisine bağlı örgüt üyesini kontörlü telefonlardan aradığının ortaya çıkarılmasının ardından başlatılan soruşturma derinleştirilirken, kripto askerler de deşifre ediliyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kontörlü-ankesörlü telefonların HTS dökümleri çıkarıldı. Yapılan çalışmayla söz konusu telefon trafiğine takılan askerler tespit edildi. Öncelikle bu askerlerin kontörlü telefondan birden fazla aranıp aranmadığına bakıldı.

50 BİN ASKER TRAFİĞE TAKILDI

Ardından da aynı telefondan başka askerlerin de ardışık olarak aranıp aranmadığı mercek altına alındı. Bu şekilde birçok kez ankesörlü telefondan irtibat kurulan ve ardışık olarak arandığı belirlenen askerlerde FETÖ şüphesi ağırlık kazandı. Alınan bilgiye göre, ilk etapta kontörlü-ankesörlü telefon trafiğine yaklaşık 50 bin asker takıldı. Ancak yapılan analiz sonucu FETÖ şüphesi ağırlık kazanan asker sayısının ise yaklaşık 5 bin civarında olduğu ifade edildi.

3 BİN ASKER KKK'DA

Şüphelilerin arasında kritik görevlerde bulunan askerlerin de olduğu belirtildi. "FETÖ'cüyüm" diyerek teslim olan Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Güler'in koruma müdür yardımcısı yüzbaşı Burak Akın ile hakkında açılmış dava bulunmasına rağmen Genelkurmay Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı'nda görev yaptığı ortaya çıkan yüzbaşı Abdulkadir Koçyiğit'in de mahrem imamları tarafından 'kontörlü telefon'dan arandığı tespit edilmişti. 'Kontörlü telefon' soruşturmasının şüphelilerinin sayısının en fazla olduğu kuvvetin ise Kara Kuvvetleri Komutanlığı olduğu öğrenildi. Buna göre, Kara Kuvvetleri'ndeki 'şüpheli' sayısının 3 bin civarında olduğu belirtilirken, bu sayının Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda bin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'nda da bin civarında olduğu kaydedildi.

İSİMLERİ TSK'YA BİLDİRİLDİ

Yapılan ayrıntılı incelemeyle 5 bin dolayında FETÖ şüphelisi askerin tespit edilmesinin ardından Ankara Başsavcılığı harekete geçti. Savcılık, Genelkurmay Başkanlığı'na yazı yazarak tespit edilen askerlerin 'kontörlü telefon' soruşturmasının şüphelileri olduğunu bildirdi.

Osman Özgan
Yeni Şafak
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