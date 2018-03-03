Kendisi 28 Şubat mağduru, İHL mezunu oğlu Harp Okulu'ndan atıldı

Wing Tsun sporunu 30 yıl önce Türkiye'ye getirerek yaygılaştıran Mustafa Şahin, 28 Şubat döneminde İslami hassasiyetlerinden dolayı 1999 yılında gözaltına alınarak İBDA-C koğuşuna konuldu. "Biz o dönem Müslümanların dik duruşlarına, zulme karşı duruşlarına destek verdik" diyen Şahin, 28 Şubat'ın baskıcı ortamından faydalanan FETÖ'cülerin kendisini itibarsızlaştırarak organizasyonu da ele geçirdiğini belirtti.

TATİL DÖNÜŞÜ OKULDAN ATILDI

1999'da yaşanan olayların, bugün oğlu Salih Mirza'nın Kara Harp Okulu'ndan atılmasına neden olduğunu kaydeden Mustafa Şahin, "3 aydır okuldaydı. Hazırlık okudu, birinci dönemi bitti, tatile girdi" dedi. Geri döndüğünde İmam Hatip lisesi mezunu oğlu Salih Mirza'yı bir komutanın aradığını söyleyen Şahin, "'Yukarıdan emir geldi, okulla ilişiğinizi kesin, itiraz hakkınız var' demiş. Müslümanlar hala mağdur, hala önleri kesiliyor" şeklinde konuştu.

DEVLET İSTEDİ BİZ DE YOLLADIK

Cumhurbaşkanı ve Başbakanın 15 Temmuz'dan sonra 'Evlatlarınızı askeri okullara yollayın' çağrısını hatırlatan Şahin şunları söyledi: "Onlar istedi, biz de yolladık. Benden sonra oğlumun da mağdur edilmesine çok üzüldük. Birilerinin buna karar verebiliyor olması çok üzücü." Devlet kurumlarında FETÖ'cü ve Kemalistlerin işbaşında olduğunu söyleyen Şahin, "Bizimle uğraşıyorlar. Şehit olmak serbest, devlette görev almaya gelince izin vermiyorlar" dedi.

Böcekçilerin kumpasına gelmişti

Başbakanlığı döneminde Recep Tayyip Erdoğan'ın evi ve ofisine böcek koyan polis memuru Serhat Demir, Ankara'da dövüş eğitmenliği yapıyordu. Demir'in palazlanmasını sağlayan kişinin Hasan Akın isimli bir dövüş eğitmeni olduğu tespit edilmişti. Demir'in Başbakanlık'a girmesi ve Ankara'da güvenlik birimlerine eğitim vermesinde önemli rol üstlenen Akın, bu prestiji de çeşitli ülkelerin özel kuvvetlerini eğiten Wing Tsun ustası Salih Avcı'nın Türkiye Temsilciliği'ni ele geçirerek sağladı. Avcı'nın Türkiye koordinatörü olan Mustafa Şahin, Demir'i yönlendiren Akın'a da kendisinin eğitim verdiğini, bu kişilerin 28 Şubat sürecinde kendisine kumpas kurduğunu anlattı.

Aybike Eroğlu