1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kendisi 28 Şubat mağduru, İHL mezunu oğlu Harp Okulu'ndan atıldı

28 Şubat sürecinde mağdur edilen Wing Tsun Hocası Mustafa Şahin, 1999'da yaşanan olayların, bugün oğlu Salih Mirza'nın Kara Harp Okulu'ndan atılmasına neden olduğunu söyledi. Şahin, "İnançlı insanlara engel olmaktan artık vazgeçsinler" dedi
03 Mart 2018 08:20
Yazdır
Kendisi 28 Şubat mağduru, İHL mezunu oğlu Harp Okulu'ndan atıldı

Wing Tsun sporunu 30 yıl önce Türkiye'ye getirerek yaygılaştıran Mustafa Şahin, 28 Şubat döneminde İslami hassasiyetlerinden dolayı 1999 yılında gözaltına alınarak İBDA-C koğuşuna konuldu. "Biz o dönem Müslümanların dik duruşlarına, zulme karşı duruşlarına destek verdik" diyen Şahin, 28 Şubat'ın baskıcı ortamından faydalanan FETÖ'cülerin kendisini itibarsızlaştırarak organizasyonu da ele geçirdiğini belirtti.

TATİL DÖNÜŞÜ OKULDAN ATILDI

1999'da yaşanan olayların, bugün oğlu Salih Mirza'nın Kara Harp Okulu'ndan atılmasına neden olduğunu kaydeden Mustafa Şahin, "3 aydır okuldaydı. Hazırlık okudu, birinci dönemi bitti, tatile girdi" dedi. Geri döndüğünde İmam Hatip lisesi mezunu oğlu Salih Mirza'yı bir komutanın aradığını söyleyen Şahin, "'Yukarıdan emir geldi, okulla ilişiğinizi kesin, itiraz hakkınız var' demiş. Müslümanlar hala mağdur, hala önleri kesiliyor" şeklinde konuştu.

DEVLET İSTEDİ BİZ DE YOLLADIK

Cumhurbaşkanı ve Başbakanın 15 Temmuz'dan sonra 'Evlatlarınızı askeri okullara yollayın' çağrısını hatırlatan Şahin şunları söyledi: "Onlar istedi, biz de yolladık. Benden sonra oğlumun da mağdur edilmesine çok üzüldük. Birilerinin buna karar verebiliyor olması çok üzücü." Devlet kurumlarında FETÖ'cü ve Kemalistlerin işbaşında olduğunu söyleyen Şahin, "Bizimle uğraşıyorlar. Şehit olmak serbest, devlette görev almaya gelince izin vermiyorlar" dedi.

Böcekçilerin kumpasına gelmişti

Başbakanlığı döneminde Recep Tayyip Erdoğan'ın evi ve ofisine böcek koyan polis memuru Serhat Demir, Ankara'da dövüş eğitmenliği yapıyordu. Demir'in palazlanmasını sağlayan kişinin Hasan Akın isimli bir dövüş eğitmeni olduğu tespit edilmişti. Demir'in Başbakanlık'a girmesi ve Ankara'da güvenlik birimlerine eğitim vermesinde önemli rol üstlenen Akın, bu prestiji de çeşitli ülkelerin özel kuvvetlerini eğiten Wing Tsun ustası Salih Avcı'nın Türkiye Temsilciliği'ni ele geçirerek sağladı. Avcı'nın Türkiye koordinatörü olan Mustafa Şahin, Demir'i yönlendiren Akın'a da kendisinin eğitim verdiğini, bu kişilerin 28 Şubat sürecinde kendisine kumpas kurduğunu anlattı.

Aybike Eroğlu
Yeni Şafak
Bu haber 3,696 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türkiye idam istiyor
19 Şubat 2018 08:30		 Metal işçilerinin grev kararı ertelendi
26 Ocak 2018 09:30
Şube müdürü, klavye şampiyonasında rekor kırdı
22 Ocak 2018 11:21		 28 Şubat mağdurları: Yeniden yargılama istiyoruz
14 Ocak 2018 06:10
Disiplin soruşturmalarında zamanaşımı konusu yanlış uygulanıyor!
14 Aralık 2017 00:05		 Taşeronun maaşı, emekliliği ve tazminatı garanti altında
10 Ekim 2017 08:35
İşyerinde sık sık rapor almak işten attırır
23 Eylül 2017 07:05		 Bilirkişilik sil baştan
21 Eylül 2017 07:50
Yüksek servis ücretine karşı hakkınızı arayın
16 Eylül 2017 15:23		 Haksız yere işten kovuldunuz ne yapacaksınız?
08 Eylül 2017 20:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şeker fabrikaları sizce özelleştirilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
HSK, 170 adayın mesleğe kabulünü yapmadı
'At izi'nde işe dönüş oranı yüzde 1.5
Ankesörden çıkan 5 bin tespit edildi, Genelkurmay'a bildirildi
15 dakika kuralı gitti, başarı sırası şartı kaldı
HSK Başkan Vekili: İtirafları peşin kabul ediyor değiliz
28 Şubat mağdurları için 'iade-i itibar' çalışması yapılıyor
Liselerin 2018-2019 haftalık ders çizelgesi belli oldu
Kadın düşmanına devlet kapısı kapalı
Kendisi 28 Şubat mağduru, İHL mezunu oğlu Harp Okulu'ndan atıldı
Mide ameliyatında kalp kesildi, soruşturma izni verilmedi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sözlükmoderatörü 2
iskeletor 1
22 adam bir topun peşinde 9
öğretmen maaşlarının başarıya endeksli olması 4
Fethullah Gülen 2
gerçekler acıdır 1
dünyanın her yerini vurabilecek füze geliştirdik 2
ufak tefek cinayetler 4
Ispanaklı kek 6
bahtiyar ölmez 1
SON İLANLAR
Güneykaya Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yayladüzü Belediyesi İşçi Alım İlanı
Sülümenli Belediyesi İşçi Alım İlanı
Sinanpaşa Belediyesi İşçi Alım İlanı
Serik Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 6 Sözleşmeli Personel Alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Serhat Kalkınma Ajansı 5 Sözleşmeli Personel Alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sağlık ve Diyanet personeli konularına hakim editör alınacak
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam