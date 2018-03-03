Güzellik merkezi tuzağı

İstanbul'da günden güne çoğalan güzellik merkezlerine giden kadınlar dolandırıcıların yeni hedefi oldu. Güzellik merkezlerinden kişisel bakım paketi almak isteyen yüzlerce kadın, dolandırıcıların imzalattığı senetlerle mağdur edildi. Adliyelerin icra daireleri benzer dosyalarla dolup taştı. Mayıs 2017'de İstanbul'un Şişli ilçesinde satış temsilcilerinin ısrarıyla bir güzellik merkezine götürülen Z.T isimli bir vatandaşın dilekçesine Yeni Şafak ulaştı.

GELMENİZ GEREKİYOR

Dilekçede, satış temsilcisinin kendisine birtakım güzellik uygulamaları hakkında bilgi verdiğini anlatan Z.T, "Satış temsilcisi prim alabilmek için mutlaka merkeze gelmem gerektiğini söyledi. Hiçbir hizmet almamam halinde ödeme yapmayacağım belirtildi. Hiçbir hizmet almadığım halde, bir hukuk bürosu tarafından arandım ve 4 bin 100 TL borçlu çıkarıldımı öğrendim" ifadelerini kullandı.

Z.T dilekçesinde ayrıca, "Sözkonusu parayı ödemezsem hakkımda icra takibi başlatılacağı söylendi. Mağdur Z.T, güzellik merkezinden herhangi bir hizmet almadığını, noter vasıtasıyla onaylatmasına rağmen, kendisine imzalatılan formlar gerekçe gösterilerek icra takibine maruz kaldı.

Ayşe Mine Alioğlu