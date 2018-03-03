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İmamlar yetişemiyor, görevli sayısı artırılsın

"Şuurlandırmak, kötülüğün önünü kesmek, görevimiz" diyen Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak "Fakat imamlar, bağımlılıkla mücadele ederken camiler boş kalıyor. Uzman kadromuz artırılırsa manevi destek verebiliriz" dedi
03 Mart 2018 08:25
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İmamlar yetişemiyor, görevli sayısı artırılsın

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, Meclis'e uyuşturucu ile mücadele alanında personel istihdamının arttırılması talebinde bulundu. TBMM Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonuna katılan Albayrak, şunları söyledi:

İMAMSIZ KALIYORUZ

İslam hukukunda seddi zerayi dediğimiz bir kavram vardır, kötülüğün önünü kesmek. Yani bizim bu işe başlamadan önünü almak, bilgilendirmek, şuurlandırmak, kötülüğün önünü kesmek, görevimiz. Biz buradaki görevimizi artırmak istiyoruz. Dolayısıyla, alana özel personel istihdamını sağlamak istiyoruz. Fakat aktif, hareketli olan bir imam arkadaşımızı camisinden alıp sosyal ve kültürel hizmetlerde yoğun kullandığımız zaman bu sefer cemaatin farklı talepleri geliyor. 'Hocam, biz camide imamsız kalıyoruz' diyorlar. Fakat diğer alanlarda da hoca lazım. Bu alana birebir istihdam konusu olursa daha başarılı olacağımızı düşünüyoruz.

DESTEK BEKLİYORUZ

Yeşilay'dan daha üst düzeyde destek bekliyoruz. Bize eğitim ve uzman desteği verirlerse daha iyi olur. Çünkü imamlarımızı camiden uzun süreli ayıramıyoruz. Bu alanda din hizmetleri uzmanı kadromuz var. Bu artırılırsa manevi destek bölümünü daha iyi yerine getirmiş oluruz. Bir diğer problemimiz ailenin çözüm üretememesi. Yani çocuğunun bu hallerini gördüğünde mahalle baskısı, çevrede rezil olmamak için bunu gizliyor. Bunun için din görevlisinin bağımlıyı tedaviye ikna etmesi, onu rehabilitasyon merkezine yönlendirmesi gerek. Bağımlıya sunulacak rehberlik hizmetinde, özellikle tövbe, af, merhamet önemli.

Damla Peker

Türkiye
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