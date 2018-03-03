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Musul'un eski valisine İstanbul'da fidye tuzağı

Irak'ın Musul eski valisi Faisal Al Yawar'ın iki yıl önce fidye çetesi tarafından konferansa diye çağrıldığı İstanbul'dan kaçırıldığı ortaya çıktı. Fidyecilerin 10 milyon dolar istediği eski valinin bulunması için MİT ve polisin çalışması devam ediyor
03 Mart 2018 09:00
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Musul'un eski valisine İstanbul'da fidye tuzağı

DEAŞ'ın işgalinden önce Musul Valisi olan Faisal Al Yawar'ın uluslararası bir şebeke tarafından konferans bahanesiyle kaçırıldığı ortaya çıktı. Olay iddialara göre şöyle gelişti: Valilik görevinden sonra Ürdün'e yerleşen Faisal Al Yawar, 2016 yılında merkezi Suudi Arabistan'da bulunan Körfez Araştırma Geliştirme Merkezi tarafından düzenlenen bir konferansa davet edildi. Mısır'da yapılacak konferans için Al Yawar'a davetiye gönderildi. Ancak eski vali, Mısır'daki karışıklıklar nedeniyle vize alamayınca konferansa gitmekten vazgeçti. Telefonla Al Yawar'ı arayan fidye şebekesi, konferansın hazırlıklarının İstanbul'da yapıldığını belirterek Türkiye'ye çağırdı. Al Yawar, 22 Ekim 2016'da Atatürk Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Ailesine iyi olduğu haberini veren Al Yawar, bir gün sonra Kerkük'teki bir arkadaşını arayarak acil 150 bin dolar hazırlayıp Bağdat'tan gelecek olan Ebu Ömer adındaki kişiye vermesini istedi. Al Yawar'ın daha sonra ise aynı kişiye "Ben bu parayı vermeni istiyorum, çünkü o benim yerime Bağdat'ta bir ödeme yaptı. Ben yarın dönünce sana durumu anlatırım, ayrıca şu an meşgulüm, beni arama, sadece mesaj at" şeklinde mesaj attığı tespit edildi.

Irak'ta bir kişi yakalandı ama

Mesajdan sonra ise eski valiye ulaşamayan yakınları önce konferansı düzenleyen firmayı aradı. Ama bir konferansın olmadığını öğrenince durumu hemen Irak'ın İstanbul Başkonsolosluğu aracılığı ile polise bildirdi. Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin de devreye girmesiyle MİT ve polis, Al Yawar'ı aramaya başladı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri İstanbul'daki şebekenin üyelerinden birinin Irak'ta olduğunu tespit etti. Bu kişi geçtiğimiz yıl Irak'ta yakalanarak tutuklandı. Polis soruşturmanın devam edebilmesi için Iraklı yetkililerden bu kişinin iadesini istedi. Ancak bu kişi Türkiye'ye iade edilmedi. Al Yawar ailesi geçtiğimiz günlerde polise olan müracaatlarını yenileyerek Faisal Al Yawar'ın bulunmasını istedi. Soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.
Vatan
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