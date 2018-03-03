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Karayollarında durum

Karayollarının yapım, üstyapı iyileştirme ve köprü çalışması sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor
03 Mart 2018 09:18
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Karayollarında durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Samsun-Karapürçek kavşakları 0-2. kilometrelerinde görüntü bariyeri çalışması yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Karapürçek-Samsun kavşakları istikametinde sağdan 2 şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşım soldaki 2 şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 4-9. kilometrelerindeki (Yalova-Yıldırım ayrımları) üstyapı iyileştirme çalışmaları nedeniyle Balıkesir istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma karşı yönden gidiş geliş olarak izin veriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları 11-12. kilometrelerinde köprü çalışması nedeniyle her iki yönde (İstanbul-Ankara ve Ankara-İstanbul) sol şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım ikişer şeritten kontrollü sağlanıyor.

Torul-Gümüşhane yolunun 23-25. kilometrelerinde (Torul giriş kavşağı mevkisi) yapım çalışmaları nedeniyle duble yolun Gümüşhane-Torul yönü trafiğe kapatılacak. Bu kesimde ulaşım, Torul-Gümüşhane yönündeki şeritten gidiş geliş olarak gerçekleştirilecek.

Ermenek-Mut yolunun 11-38. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Anadolu Ajansı
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