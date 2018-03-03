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Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

Valilik, çadır kurma, stant açma ve oturma eylemi gibi eylem ve etkinliklerin bir ay süreyle yasaklandığını duyurdu
03 Mart 2018 09:19
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Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

Hakkari'de oturma eylemi, açlık grevi, çadır kurma, stant açma gibi eylem ve etkinliklerin bir ay yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütünün planlarının ve terör olaylarının bertaraf edilmesi amacıyla tesis olunan huzur ortamı ile milli güvenlik ve kamu düzeninin bozulmaması, cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasının amaçlandığı belirtildi.

Bu kapsamda ilgili kanun maddeleri gereğince kamu kurum ve kuruluşlarının yapacağı toplantı, tören, şenlik, karşılama, uğurlama gibi etkinlikler hariç olmak üzere, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yapılacak miting, basın açıklaması, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşlerinin bugünden itibaren 1 Nisan'a kadar 30 gün süreyle mevzuat hükümleri doğrultusunda mahallin en büyük mülki idare amirinin iznine bağlandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Oturma eylemi, açlık grevi, çadır kurma, stant açma vb. türdeki eylem ve etkinliklerin aynı hükümler doğrultusunda Hakkari il merkezi ve ilçelerinde 3 Mart ile 1 Nisan tarihi de dahil olmak üzere 30 gün süre ile yasaklanması valilik makamının olurlarıyla uygun görülmüştür."
Anadolu Ajansı
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