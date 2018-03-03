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Adana'da FETÖ operasyonu: 21 şüpheli gözaltına alındı
Gözaltına alınan 21 zanlı arasındaki 4 "mahrem imamın" askeri okullardan örgüte eleman kazandırdığı iddia edildi
Adana merkezli 6 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Adana merkezli İzmir, Gaziantep, Konya, Aydın ve Samsun'da dün sabah saatlerinde eş zamanlı düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 21 kişi arasında örgütün askeri okullardan sorumlu "mahrem imamları" bulunduğu da öğrenildi.
Zanlılardan "mahrem imam" olduğu ileri sürülen S.D, T.S, M.S. ve A.L'nin, askeri okullarda eğitim gören öğrencileri örgüte kazandırmaya çalıştığı iddia edildi.
Aralarında öğretmen, kamu çalışanı ve üniversite öğrencilerinin de bulunduğu zanlıların, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı da belirlendi.
Zanlıların yakalandığı evlerdeki aramalarda, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait çok sayıda kitap ve örgütsel doküman ele geçiren polis, zanlıların emniyetteki sorgusunu sürdürüyor.
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