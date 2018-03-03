1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Adana'da FETÖ operasyonu: 21 şüpheli gözaltına alındı

Gözaltına alınan 21 zanlı arasındaki 4 "mahrem imamın" askeri okullardan örgüte eleman kazandırdığı iddia edildi
03 Mart 2018 09:21
Yazdır
Adana'da FETÖ operasyonu: 21 şüpheli gözaltına alındı

Adana merkezli 6 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Adana merkezli İzmir, Gaziantep, Konya, Aydın ve Samsun'da dün sabah saatlerinde eş zamanlı düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 21 kişi arasında örgütün askeri okullardan sorumlu "mahrem imamları" bulunduğu da öğrenildi.

Zanlılardan "mahrem imam" olduğu ileri sürülen S.D, T.S, M.S. ve A.L'nin, askeri okullarda eğitim gören öğrencileri örgüte kazandırmaya çalıştığı iddia edildi.

Aralarında öğretmen, kamu çalışanı ve üniversite öğrencilerinin de bulunduğu zanlıların, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı da belirlendi.

Zanlıların yakalandığı evlerdeki aramalarda, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait çok sayıda kitap ve örgütsel doküman ele geçiren polis, zanlıların emniyetteki sorgusunu sürdürüyor.

Anadolu Ajansı
Bu haber 1,953 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sivas'taki FETÖ'nün hücre evleri operasyonunda 3 kişi daha tutuklandı
03 Mart 2018 10:45		 TSK ve ÖSO, Racu belde merkezini ele geçirdi
03 Mart 2018 10:33
TSK: Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 434 olmuştur
03 Mart 2018 09:50		 Ankesörden çıkan 5 bin tespit edildi, Genelkurmay'a bildirildi
03 Mart 2018 08:10
İstanbul'da eylem hazırlığındaki teröristlere operasyon
03 Mart 2018 07:55		 DEAŞ için Suriye'ye gitmedi diye kocasından şiddet gören kadın
03 Mart 2018 07:50
Afrin videosunu Youtube'dan örgüt çıkartmış
03 Mart 2018 07:45		 Menbiç'te köylüler terör örgütü PKK'yı kovdu
03 Mart 2018 07:40
Afrin'de teröristlere roket yağdı! Kent merkezinden görüldü
03 Mart 2018 07:30		 Sızma yapan kalleş teröristlere bomba yağdı
03 Mart 2018 06:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şeker fabrikaları sizce özelleştirilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
HSK, 170 adayın mesleğe kabulünü yapmadı
'At izi'nde işe dönüş oranı yüzde 1.5
Ankesörden çıkan 5 bin tespit edildi, Genelkurmay'a bildirildi
15 dakika kuralı gitti, başarı sırası şartı kaldı
HSK Başkan Vekili: İtirafları peşin kabul ediyor değiliz
28 Şubat mağdurları için 'iade-i itibar' çalışması yapılıyor
Liselerin 2018-2019 haftalık ders çizelgesi belli oldu
Kadın düşmanına devlet kapısı kapalı
Kendisi 28 Şubat mağduru, İHL mezunu oğlu Harp Okulu'ndan atıldı
Mide ameliyatında kalp kesildi, soruşturma izni verilmedi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sözlükmoderatörü 2
iskeletor 1
22 adam bir topun peşinde 9
öğretmen maaşlarının başarıya endeksli olması 4
Fethullah Gülen 2
gerçekler acıdır 1
dünyanın her yerini vurabilecek füze geliştirdik 2
ufak tefek cinayetler 4
Ispanaklı kek 6
bahtiyar ölmez 1
SON İLANLAR
Güneykaya Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yayladüzü Belediyesi İşçi Alım İlanı
Sülümenli Belediyesi İşçi Alım İlanı
Sinanpaşa Belediyesi İşçi Alım İlanı
Serik Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 6 Sözleşmeli Personel Alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Serhat Kalkınma Ajansı 5 Sözleşmeli Personel Alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sağlık ve Diyanet personeli konularına hakim editör alınacak
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam