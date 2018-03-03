1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Elleri bağlı şekilde alıkoyulan mülteciler polis baskınıyla kurtarıldı

Fatih'te kimliği belirsiz kişilerce bir evin bodrum katında elleri bağlı şekilde alıkoyulan 10 göçmen, polisin baskını sonrası kurtarıldı. Polisin baskınını fark eden zanlılar kaçarken güvenlik kameraları tarafından görüntülendi
03 Mart 2018 09:36
Yazdır
Elleri bağlı şekilde alıkoyulan mülteciler polis baskınıyla kurtarıldı

Olay, geçtiğimiz akşam saat 19.30 sıralarında Fatih İskenderpaşa Mahallesi Uzun Yusuf Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler Avrupa'ya kaçırmak vaadiyle 10 mülteciyle para karşılığında anlaştı. Mültecilerden para alan kişi ya da kişiler, anlaştıkları mültecileri Avrupa'ya gitmeden önce bir süre barınmaları için Fatih'te bir apartmanın bodrum katına götürdü.

Burada mültecilerin ellerini bağlayan zanlılar, günlerce mültecileri alıkoydu. Bodrum katının yan dairesini kiraya vermek için binaya giren emlakçı, yan daireden gelen sesler üzerine şüphelenerek polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, zorla alıkoyulan 10 mülteciyi elleri bağlı şekilde buldu. Polisin baskınını fark eden zanlılar kaçarken güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Polis baskınıyla kurtarılan mülteciler, ifadeleri alınmak üzere ilçe karakoluna götürüldü. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Zanlıların kaçışı güvenlik kamerasında

Polisin baskınını fark ederek olay yerinden uzaklaşan iki zanlı, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Kameraya yansıyan görüntülerde, polisin geldiğini fark eden zanlılar kaçarak olay yerinden uzaklaşıyor.

"10-15 kişinin elleri bağlıydı"

Alıkoyulan mültecilerin kurtarılma anını anlatan Yavuz Cafer, "Dün akşam polis geldi buraya. Karşı daireye girdiler. 10-15 kişinin eli bağlıydı. İçeride alıkoyulmuşlar. Rehin almışlar onları. Polisler kurtardı. Onları oraya kimin götürdüğünü bilmiyorum. İçeriden çıkarılan bir kişinin ellerinin bağlı olduğunu gördüm" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haber 316 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kamyonetten aslan yavrusu çıktı
03 Mart 2018 10:10		 Musul'un eski valisine İstanbul'da fidye tuzağı
03 Mart 2018 09:00
Güzellik merkezi tuzağı
03 Mart 2018 08:35		 Trabzon'da iş makinesinin çarptığı hayatını kaybetti
02 Mart 2018 20:38
Otomobille çarpışan öğrenci servisi devrildi: 1 ölü, 12 yaralı
02 Mart 2018 20:27		 İzmirli asker, kaza sonucu yaşamını yitirdi
02 Mart 2018 19:29
Üst geçidin ayağına çarpan tır alev alev yandı
02 Mart 2018 18:02		 Hafif ticari aracın çarptığı emekli başkomiser hayatını kaybetti
02 Mart 2018 17:43
Sedat Peker'e 5 yıla kadar hapis istemiyle dava
02 Mart 2018 17:13		 Tabancayla öldürüp, otomobilini ateşe verdiler
02 Mart 2018 17:07
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şeker fabrikaları sizce özelleştirilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
HSK, 170 adayın mesleğe kabulünü yapmadı
'At izi'nde işe dönüş oranı yüzde 1.5
Ankesörden çıkan 5 bin tespit edildi, Genelkurmay'a bildirildi
15 dakika kuralı gitti, başarı sırası şartı kaldı
HSK Başkan Vekili: İtirafları peşin kabul ediyor değiliz
28 Şubat mağdurları için 'iade-i itibar' çalışması yapılıyor
Liselerin 2018-2019 haftalık ders çizelgesi belli oldu
Kadın düşmanına devlet kapısı kapalı
Kendisi 28 Şubat mağduru, İHL mezunu oğlu Harp Okulu'ndan atıldı
Mide ameliyatında kalp kesildi, soruşturma izni verilmedi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sözlükmoderatörü 2
iskeletor 1
22 adam bir topun peşinde 9
öğretmen maaşlarının başarıya endeksli olması 4
Fethullah Gülen 2
gerçekler acıdır 1
dünyanın her yerini vurabilecek füze geliştirdik 2
ufak tefek cinayetler 4
Ispanaklı kek 6
bahtiyar ölmez 1
SON İLANLAR
Güneykaya Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yayladüzü Belediyesi İşçi Alım İlanı
Sülümenli Belediyesi İşçi Alım İlanı
Sinanpaşa Belediyesi İşçi Alım İlanı
Serik Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 6 Sözleşmeli Personel Alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Serhat Kalkınma Ajansı 5 Sözleşmeli Personel Alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sağlık ve Diyanet personeli konularına hakim editör alınacak
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam