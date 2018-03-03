|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
TSK: Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 434 olmuştur
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 2434 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren 2434 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, harekat kapsamında terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik kara ve hava operasyonları devam ediyor.
Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2434 oldu.
Bu haber 397 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Şeker fabrikaları sizce özelleştirilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI