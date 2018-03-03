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Kamyonetten aslan yavrusu çıktı
Edirne'de, jandarma ekiplerince durdurulan kamyonette, yurda yasa dışı yollarla getirildiği belirlenen aslan yavrusu, keçi, baykuş ve papağan gibi yüzlerce hayvan bulundu
- Edirne'de jandarma ekiplerinin durdurduğu kamyonette, yurda kaçak yollarla getirildiği tespit edilen çok sayıda havyan bulundu.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, İpsala Sultanköyü köyünde M.K idaresindeki kamyoneti durdurdu.
Kamyonetin kasasında, aslan yavrusu, köpek yavrusu,123 cennet papağanı,150 sultan papağanı, 120 muhabbet kuşu, 24 Asya minyatür keçisi, 2 kar baykuşu, 6 amazon cinsi papağan ve 42 güvercin olduğu tespit edildi.
Hayvanların yurda yasa dışı yollarla getirildiği belirlendi.
Olayla ilgili sürücü M.K ile M.Ö gözaltına alındı.
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