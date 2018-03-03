1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TSK ve ÖSO, Racu belde merkezini ele geçirdi

TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in Racu belde merkezini ele geçirdi. Çatışmalar yer yer sürüyor
03 Mart 2018 10:33
Yazdır
TSK ve ÖSO, Racu belde merkezini ele geçirdi

TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in Racu belde merkezini ele geçirdi. Çatışmalar yer yer sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'in Hamilek ve Ramadiye köylerini teröristlerden arındırdı.

Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in güneybatısındaki Cinderes beldesine bağlı Hamilek ve Ramadiye köylerini YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de biri belde merkezi, 93'i köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 21'i stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 122 noktayı ele geçirdi.

Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Meydan Ekbez, Bendirek, Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz, Ömer Simo, Duraklı, Hayyam, Surain, Çarkanlı, Akanlı, Mikdad ve Ali Racu köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde Mesekanlı, Mamalı, Atamanlı köyleri, Şeyh Mehmetli köyü, Ayn Batman Dağı, Yukarı Hacıkanlı, Aşağı Hacıkanlı, Derviş Obası, Hasan Kelkavi, Celeme, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal Köy ve 1083 rakımlı tepe, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana, Kırmızı, Karri, Şerbanlı, Şedya, Harab Summak, Hantalli, Karababa, Sarı Uşağı, Rahmanlı, Maskah, Şeyh Muhammedli, Dudu, Semalık, Velikli, Kavanda köyleri, 687 .Tepe, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Aşağı Sinara ve Yukarı Sinara, Karmanluk, Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hamilek, Ramadiye, Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Arşali, Muhammediye, Divan Fevkani, Divan Tahtani, onlara hakim 3 tepe, Mervane, Heygece, Tell Dilur, Bafler, Zehra, Aşağı Korgan ve Yukarı Korgan, Ebu Kabe ile Hacılar köyleri ile Mersides, Nisriyye, Amara ve Kila Tepeleri, Sattuf evleri ve Kalki köy altı yerleşimi, üs olarak kullanılan Beyyada noktası; Şeran beldesinde Burseya Dağı, Umranlı, Uverkan, İkidam, Şeltah, Merseva, Serincek, Kastel Cündo, Dikmetaş, Zeytinak, Arpaviran ve Dayr Savvan köyleri ile Sirgaya ve Nebi Huri Tepeleri ile Cemiliyye köy altı yerleşimi.

Anadolu Ajansı
Bu haber 331 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sivas'taki FETÖ'nün hücre evleri operasyonunda 3 kişi daha tutuklandı
03 Mart 2018 10:45		 TSK: Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 434 olmuştur
03 Mart 2018 09:50
Adana'da FETÖ operasyonu: 21 şüpheli gözaltına alındı
03 Mart 2018 09:21		 Ankesörden çıkan 5 bin tespit edildi, Genelkurmay'a bildirildi
03 Mart 2018 08:10
İstanbul'da eylem hazırlığındaki teröristlere operasyon
03 Mart 2018 07:55		 DEAŞ için Suriye'ye gitmedi diye kocasından şiddet gören kadın
03 Mart 2018 07:50
Afrin videosunu Youtube'dan örgüt çıkartmış
03 Mart 2018 07:45		 Menbiç'te köylüler terör örgütü PKK'yı kovdu
03 Mart 2018 07:40
Afrin'de teröristlere roket yağdı! Kent merkezinden görüldü
03 Mart 2018 07:30		 Sızma yapan kalleş teröristlere bomba yağdı
03 Mart 2018 06:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şeker fabrikaları sizce özelleştirilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
HSK, 170 adayın mesleğe kabulünü yapmadı
'At izi'nde işe dönüş oranı yüzde 1.5
Ankesörden çıkan 5 bin tespit edildi, Genelkurmay'a bildirildi
15 dakika kuralı gitti, başarı sırası şartı kaldı
HSK Başkan Vekili: İtirafları peşin kabul ediyor değiliz
28 Şubat mağdurları için 'iade-i itibar' çalışması yapılıyor
Liselerin 2018-2019 haftalık ders çizelgesi belli oldu
Kadın düşmanına devlet kapısı kapalı
Kendisi 28 Şubat mağduru, İHL mezunu oğlu Harp Okulu'ndan atıldı
Mide ameliyatında kalp kesildi, soruşturma izni verilmedi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sözlükmoderatörü 2
iskeletor 1
22 adam bir topun peşinde 9
öğretmen maaşlarının başarıya endeksli olması 4
Fethullah Gülen 2
gerçekler acıdır 1
dünyanın her yerini vurabilecek füze geliştirdik 2
ufak tefek cinayetler 4
Ispanaklı kek 6
bahtiyar ölmez 1
SON İLANLAR
Güneykaya Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yayladüzü Belediyesi İşçi Alım İlanı
Sülümenli Belediyesi İşçi Alım İlanı
Sinanpaşa Belediyesi İşçi Alım İlanı
Serik Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 6 Sözleşmeli Personel Alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Serhat Kalkınma Ajansı 5 Sözleşmeli Personel Alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sağlık ve Diyanet personeli konularına hakim editör alınacak
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam