1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Temizlik işçileri uygulamalı sınavdan geçirildi

Lüleburgaz Belediyesi'nde sürekli işçi kadrosuna geçiş başvuruları kabul edilen 157 temizlik işçisi uygulamalı sınavdan geçirildi
03 Mart 2018 10:40
Yazdır
Temizlik işçileri uygulamalı sınavdan geçirildi

- Lüleburgaz Belediyesi'nde sürekli işçi kadrosuna geçiş başvuruları kabul edilen 157 temizlik işçisi uygulamalı sınava tabi tutuldu.

Kapalı pazar yerinde çöp ve çöp dışı diğer atıkların toplanması ile kent içi temizliğinde görev alacak adaylar uygulamalı sınavda, atıkları süpürme, çöp kutusuna koyma, araca aktarma, atık kamyonunda ilerleme gibi testlerden geçirildi.

Bazı adayların sınavda heyecanlandığı görüldü.

Sınavda gözetmen olarak Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcısı Kevser Özkan, Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Nevzat Ulus, Lüleburgaz Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Dilek Çetin Çivi, Lüleburgaz Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Sedat Şen ve Zabıta Müdürü Raif Bıyıktaş yer aldı.

Sınavda başarılı olanların listesinin önümüzdeki günlerde açıklanacağı ifade edildi.
Anadolu Ajansı
Bu haber 236 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
03 Mart 2018 09:19		 Sürpriz ceza can yakıyor
03 Mart 2018 07:25
Kadın düşmanına devlet kapısı kapalı
03 Mart 2018 06:10		 HSK Başkan Vekili: İtirafları peşin kabul ediyor değiliz
03 Mart 2018 00:39
Ders kitapları, milli yazılım 'intihal.net' ile incelenecek
02 Mart 2018 15:23		 İstanbul'da yarın bu yollar trafiğe kapalı
02 Mart 2018 13:31
İcra müdürleri için güz kararnamesi olmayacak
02 Mart 2018 11:17		 Bütün devlet, 'e-devlet'e geçiyor
02 Mart 2018 08:30
İzmir'de motosikletli timlere 87 yeni polis daha eklendi
01 Mart 2018 22:57		 Türkiye'nin ithal ettiği sığırlar geldi
01 Mart 2018 21:38
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şeker fabrikaları sizce özelleştirilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
HSK, 170 adayın mesleğe kabulünü yapmadı
'At izi'nde işe dönüş oranı yüzde 1.5
Ankesörden çıkan 5 bin tespit edildi, Genelkurmay'a bildirildi
15 dakika kuralı gitti, başarı sırası şartı kaldı
HSK Başkan Vekili: İtirafları peşin kabul ediyor değiliz
28 Şubat mağdurları için 'iade-i itibar' çalışması yapılıyor
Liselerin 2018-2019 haftalık ders çizelgesi belli oldu
Kadın düşmanına devlet kapısı kapalı
Kendisi 28 Şubat mağduru, İHL mezunu oğlu Harp Okulu'ndan atıldı
Mide ameliyatında kalp kesildi, soruşturma izni verilmedi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sözlükmoderatörü 2
iskeletor 1
22 adam bir topun peşinde 9
öğretmen maaşlarının başarıya endeksli olması 4
Fethullah Gülen 2
gerçekler acıdır 1
dünyanın her yerini vurabilecek füze geliştirdik 2
ufak tefek cinayetler 4
Ispanaklı kek 6
bahtiyar ölmez 1
SON İLANLAR
Güneykaya Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yayladüzü Belediyesi İşçi Alım İlanı
Sülümenli Belediyesi İşçi Alım İlanı
Sinanpaşa Belediyesi İşçi Alım İlanı
Serik Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 6 Sözleşmeli Personel Alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Serhat Kalkınma Ajansı 5 Sözleşmeli Personel Alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sağlık ve Diyanet personeli konularına hakim editör alınacak
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam