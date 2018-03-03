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Temizlik işçileri uygulamalı sınavdan geçirildi
Lüleburgaz Belediyesi'nde sürekli işçi kadrosuna geçiş başvuruları kabul edilen 157 temizlik işçisi uygulamalı sınavdan geçirildi
- Lüleburgaz Belediyesi'nde sürekli işçi kadrosuna geçiş başvuruları kabul edilen 157 temizlik işçisi uygulamalı sınava tabi tutuldu.
Kapalı pazar yerinde çöp ve çöp dışı diğer atıkların toplanması ile kent içi temizliğinde görev alacak adaylar uygulamalı sınavda, atıkları süpürme, çöp kutusuna koyma, araca aktarma, atık kamyonunda ilerleme gibi testlerden geçirildi.
Bazı adayların sınavda heyecanlandığı görüldü.
Sınavda gözetmen olarak Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcısı Kevser Özkan, Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Nevzat Ulus, Lüleburgaz Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Dilek Çetin Çivi, Lüleburgaz Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Sedat Şen ve Zabıta Müdürü Raif Bıyıktaş yer aldı.
Sınavda başarılı olanların listesinin önümüzdeki günlerde açıklanacağı ifade edildi.
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