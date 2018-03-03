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Sivas'taki FETÖ'nün hücre evleri operasyonunda 3 kişi daha tutuklandı

Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün hücre evlerinde yakalanan 14 zanlıdan 3'ü daha tutuklandı
03 Mart 2018 10:45
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Sivas'taki FETÖ'nün hücre evleri operasyonunda 3 kişi daha tutuklandı

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince örgütün 4 hücre evine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 zanlının daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Böylece operasyon kapsamında tutuklu sayısı 12'ye yükseldi.

Sivas'ta, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün hücre evlerine 28 Şubat'ta düzenlenen operasyonda 11'i üniversite öğrencisi 14 zanlı gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u tutuklanmış, biri adli kontrol şartı, biri ise ev hapsi cezasıyla serbest bırakılmıştı.
Anadolu Ajansı
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