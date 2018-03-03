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Turhal Şeker Fabrikası dahil tamamı özelleşecek

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı: Türkşeker'e ait 14 fabrikanın her birinin ayrı ayrı özelleştirilmesi amacıyla ihaleye çıkılmış olup, Turhal Şeker Fabrikası da dahil olmak üzere özelleştirme sürecimiz devam etmektedir
03 Mart 2018 11:21
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Turhal Şeker Fabrikası dahil tamamı özelleşecek

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), Turhal Şeker Fabrikası dahil, 14 şeker fabrikasına ilişkin özelleştirme sürecinin devam ettiği bildirildi.

ÖİB'den, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye (Türkşeker) ait 14 fabrikanın özelleştirilmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Bazı basın yayın organlarında "Turhal Şeker Fabrikasının blok satıştan çıkarıldığı" şeklinde haberler yer aldığı belirtilen açıklamada, Türkşeker'e ait 14 fabrikanın her birinin ayrı ayrı özelleştirilmesi amacıyla ihaleye çıkıldığı, Turhal Şeker Fabrikası da dahil özelleştirme sürecinin devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, özelleştirme modelinin birden çok fabrikanın blok olarak satılması üzerine tasarlanmadığı, dolayısıyla ihale ilanında olan herhangi bir fabrikanın blok satıştan ve/veya özelleştirme sürecinden çıkartılmasının söz konusu olmadığı vurgulandı.

Özelleştirme sürecinde fabrikalarda çalışanların ve pancar ekimi yapan çiftçilerin korunması ile fabrikalarda üretimin devamlılığının temel ilke olarak ele alındığı ve bu konularda ihale belgelerinde düzenleme yapıldığı ifade açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İhale süreçleri tamamen her aşamasında kamuoyu bilgilendirilerek şeffaf bir şekilde yürütülecek ve nihai aşamada özelleştirme ihaleleri tüm teklif verenlerin katılımıyla kamuoyuna açık bir şekilde sonuçlandırılacaktır. Şeker fabrikalarının özelleştirme ihalelerine katılımın artırılması ve rekabetin tesis edilebilmesi amacıyla yerel yatırımcılar, kooperatifler ve diğer paydaşların tek tek veya bir araya gelerek teklif verebilmelerini teminen ihaleye katılım için geçici teminatların düşük seviyede tutulması da dahil, ihale belgelerinde kolaylaştırıcı düzenlemeler yapılmıştır."
Anadolu Ajansı
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