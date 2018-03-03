1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dijital bağımlılık, çocukları mutsuz ve asosyal yapıyor

Tablet, akıllı telefon ve bilgisayar başında sık zaman geçirilmesiyle ortaya çıkan dijital bağımlılığın, mutsuz, umutsuz, asosyal ve hareketsiz bir yaşam süren çocuklar için hayati riskler doğurabileceği belirtildi
03 Mart 2018 11:28
Yazdır
Dijital bağımlılık, çocukları mutsuz ve asosyal yapıyor

Tablet, akıllı telefon ve bilgisayar başında sık zaman geçiren ve adeta dijital bağımlı hale gelen çocukların, mutsuz, umutsuz, asosyal ve hareketsiz bir yaşam sürdükleri belirtildi.

Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı ve Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuncay Dilci, AA muhabirine, dijital bağımlılığın çocuklar üzerinde son zamanlarda ciddi etkilere yol açtığını söyledi.

Yaptıkları araştırmalar sonucunda dijital bağımlılığın artık çocuğun yaşamının bir parçası haline geldiğini belirlediklerini aktaran Dilci, "Bu bağımlılığın çocukların yeni yaşam algısına etki ederek, onların yeni yaşam biçimine doğru evrilmesine yol açtığını söyleyebiliriz." dedi.

Dilci, çocukların tablet, akıllı telefon ve bilgisayar vasıtasıyla dijital dünyayla yoğun temasının farklı sonuçlar doğurabileceğine dikkati çekerek, "Çocuk hızlı düşünüyor, çabuk sıkılıyor ve yeni arayışları içerisine giriyor. Mutluluk etkisi yaratan ya da yeni riskler yaratacak uygulamalara merak salıyor. Sanal dünyada kontrolsüz şekilde hareket eden bu çocuklar zaman içerisinde mutsuz, içine kapanık, antisosyal kişilik özelliği gösteriyor." diye konuştu.

- "Yeni nesil mutsuz ve hareketsiz"

Teknolojinin çocuğu mutsuz ettiğini vurgulayan Dilci, şunları kaydetti:

"Aileler eskisi gibi çocuklarıyla ilgilenemiyor, doğal ortamda oyunlar oynanmıyor ve doğal yaşam biçimi yok. Modern hayatın getirdiği yeni kültürel kodlar ve alışkanlıklar çocukların intihara yönelmesine sebep olabiliyor. Bunun sebebi ilgisizlik. Aileyle yeterince bağ kuramayan çocuk kendi dünyasında yalnız kalıyor. Bu yalnızlığı ekran üzerinden başkalarıyla paylaşıyor. Bunun sonucunda da çocukta güdümlü bir düşünce meydana getiriliyor ve karşı taraf bunu kötü kullanabiliyor. Bölünmüş ailelerin çocuklarında bu olaya çok daha fazla rastlanıyor. Bu çocukları geleceğin mutsuz, umutsuz ve bir o kadar hareketsiz nesli olarak tanımlayabiliriz. Yeni nesil mutsuz ve hareketsiz. Hareketsizlik onlarda kan dolaşımı sistemi sorunlarına neden olduğu için de ani ölümler meydana gelebiliyor."

Doç. Dr. Dilci, çocukları bu bağımlılıklardan kurtarmak ve dijital dünyanın risklerinden korumak için ailelere önerilerde bulunarak, "Çocukları dijital bağımlılıktan kurtarabilmek ya da dijital ortamdan uzaklaştırabilmek için geleneksel aile yapısına doğru yeniden yönelmemiz gerekiyor. Ev içerisinde dizi, film ya da bilgisayar oyunu yerine eskiden olduğu gibi geleneksel oyunlar oynanmalı. Anne-baba bunu rahatlıkla oynayabilir. Çocukla beraber seyahat edilmeli veya doğa yürüyüşleri yapılmalı." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haber 697 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Erdoğan'ın sağladığı iş imkanıyla hayata tutundu
03 Mart 2018 14:40		 Babasının üzüntüsüne dayanamadı
03 Mart 2018 14:35
'Televizyon bağımlısı ebeveynlerin ceremesini çocuk çekiyor'
03 Mart 2018 14:20		 Meteoroloji uyarmıştı... İstanbul'a beklenen yağış geldi
03 Mart 2018 14:11
Salı günü Türkiye'nin tamamını yağış kaplayacak
03 Mart 2018 14:05		 75'lik avukat stajının bitmesini bekliyor
03 Mart 2018 14:02
Sahip çıktı, başına gelmeyen kalmadı
03 Mart 2018 13:36		 Meteoroloji'den İstanbul için önemli uyarı
03 Mart 2018 12:57
Barajın su seviyesi düştü, mezarlar ortaya çıktı
03 Mart 2018 12:30		 Karayollarında durum
03 Mart 2018 09:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şeker fabrikaları sizce özelleştirilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
15 dakika kuralı gitti, başarı sırası şartı kaldı
'At izi'nde işe dönüş oranı yüzde 1.5
Ankesörden çıkan 'kripto' listesi Genelkurmay'da
HSK, 170 adayın mesleğe kabulünü yapmadı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, kurum imajı zedelenirken neden hassas değil!
Bakan Eroğlu: 3 ilimizde su sıkıntısı olabilir
Mahkemenin Mutlu ve Çapkın kararı: Seyirci kaldılar
HSK Başkan Vekili: İtirafları peşin kabul ediyor değiliz
28 Şubat mağdurları için 'iade-i itibar' çalışması yapılıyor
Kendisi 28 Şubat mağduru, İHL mezunu oğlu Harp Okulu'ndan atıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kan ter içinde kalmak 4
1 mart muhasebeciler günü 4
kilosu 300 lira olan erik 3
kontrolsüz hareket 1
abuk sabuk sitelerden mesaj gelmesi 1
01.03.2018 afrin'de 8 şehidimizin olması 1
supporters tarzı entry yazma rehberi 1
kopuk ve köpük sorunsalı 1
süt kupası 1
Biz şimdi neyiz ciler 1
SON İLANLAR
Güneykaya Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yayladüzü Belediyesi İşçi Alım İlanı
Sülümenli Belediyesi İşçi Alım İlanı
Sinanpaşa Belediyesi İşçi Alım İlanı
Serik Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 6 Sözleşmeli Personel Alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Serhat Kalkınma Ajansı 5 Sözleşmeli Personel Alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sağlık ve Diyanet personeli konularına hakim editör alınacak
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam