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Esnafa bilirkişilik görevi

TESK tarafından bakkal, marangoz, motor ustası, şoför, inşaat ustası, küçük imalatçı ya da matbaacılık yapan 166 esnafa bilirkişilik sertifikası verildi
03 Mart 2018 11:35
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Esnafa bilirkişilik görevi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), esnafın bilirkişilik mekanizmasında görev alması için eğitimler düzenliyor.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, konfederasyon bünyesinde bilirkişilik temel eğitimleri düzenlediklerini bildirdi.

Kasım 2017'den bu yana 168 kişiye bilirkişilik temel eğitimi verdiklerini ifade eden Palandöken, 44'ü kadın 166 kişinin sertifika almaya hak kazandığını belirtti.

Bilirkişilik için meslekte 5 yıllık kıdem şartı arandığına dikkati çeken Palandöken, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Teşkilatımız mensubu bakkal, marangoz, motor ustası, şoför, inşaat ustası, küçük imalatçı ve matbaacı esnafı eğitimlere katılarak bilirkişilik sertifikası aldı. Bilirkişi eğitimi alan esnaf ve sanatkar sayısı maalesef yeterli değil. Esnafımızın yargıda yer alması ve adaletin sağlanmasında rol oynaması için bilirkişilik eğitimlerine daha fazla talep göstermesi şart. Ahilikten gelen esnaf ve sanatkarın yargıda sözünün geçmesi, işinin ehli ustaların meselenin çözümüne katkıda bulunması önemli. Bilirkişilerin donanımı ne kadar iyi olursa yargıya yansıması o kadar olumlu olacaktır."

Talepler doğrultusunda bilirkişilik temel eğitimlerine devam edeceklerini vurgulayan Palandöken, sertifikaların 3 yıl geçerli olacağını, bu süre sonunda 6 saatlik yenileme eğitimiyle yeni sertifikaların düzenleneceğini kaydetti.
Anadolu Ajansı
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