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FETÖ'nün soruşturmasında Elvan Gıda'nın sahibi teslim oldu

FETÖ elebaşı Gülen'in talimatından sonra, İstanbul Hububat Yağlı Tohumlar ve Mamuller İhracat Birliği hesaplarından Bank Asya'ya, 7 milyon 400 bin lira yatırılmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Elvan Gıda'nın sahibi Hidayet Kadiroğlu teslim oldu
03 Mart 2018 11:52
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FETÖ'nün soruşturmasında Elvan Gıda'nın sahibi teslim oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mali yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Elvan Gıda'nın sahibi Hidayet Kadiroğlu, emniyete gelerek teslim oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla, İstanbul Hububat Yağlı Tohumlar ve Mamuller İhracat Birliği hesaplarından Bank Asya'ya 7 milyon 400 bin lira yatırılarak örgüte finansal destek sağladıkları iddia edilen 8 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 14 Şubat'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden, Birlik Başkanı Zekeriya Mete ve Birlik Genel Sekreter Yardımcısı Alpaslan Arduç çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış, diğer şüphelilerden 3'ü adli kontrol, 1'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında, firari bulunan Elvan Gıda'nın sahibi Hidayet Kadiroğlu'nun, dün avukatı eşliğinde emniyete gelerek teslim olduğu öğrenildi.

Kadiroğlu'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı
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