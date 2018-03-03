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Suya kapılan minibüsteki yolcular kurtarıldı
Kırklareli'nin Vize ilçesinde sağanağın ardından taşan derenin suyuna kapılan minibüsteki yolcular iş makineleri yardımıyla kurtarıldı
Vize ilçesinde sabaha karşı etkisini arttıran yağış nedeniyle Buzağı Deresi taştı. Düzova köyünden yola çıkan Yasettin Koyuncu idaresindeki 39 EP 908 plakalı yolcu minibüsü taşan dereden geçmeye çalışırken suya kapıldı.
Bir süre sürüklendikten sonra duran minibüsteki yolcular mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Vize Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleriyle iş makineleri sevk edildi.
Minibüste bulunan 4 yolcu ile şoför iş makinelerinin yardımıyla kurtarıldı.
Bölgede yağış sürüyor.
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