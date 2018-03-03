|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Erdoğan: Bu muhabbeti asla karşılıksız bırakmayacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali'yi kapsayan Afrika ziyaretinin, oldukça verimli geçtiğini belirterek, "Biz, yeni bir dünya düzeni kurulurken Afrika ile birlikte yürümek istiyoruz." açıklamasını yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali'yi kapsayan Afrika ziyaretini Twitter hesabı üzerinden değerlendirdi.
Ziyarete ilişkin fotoğrafları da paylaşan Erdoğan, "Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali'yi kapsayan Afrika ziyaretimiz, oldukça verimli geçen görüşme ve temaslarımızla olumlu bir havada gerçekleşti. Biz, yeni bir dünya düzeni kurulurken Afrika ile birlikte yürümek istiyoruz." ifadesini kullandı.
Ziyaretinin ilk durağı olan ve 500 yıllık kardeşlik bağları bulunan Cezayir'i, bölgenin siyasi ve ekonomik istikrar adası olarak gördüklerini bildiren Erdoğan, "Cezayir ile inşallah dostluğumuzu her alanda artıracak, özellikle yatırımlar konusunda çok daha iyi bir noktaya geleceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
"BU MUHABBETİ ASLA KARŞILIKSIZ BIRAKMAYACAĞIZ"
Moritanya'da da bilhassa sağlık, tarım, medya ve insani yardım gibi alanlarda ortak projeleri hayata geçirmeyi planladıklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu görüşlerini paylaştı:
"Özel sektörümüzün de Moritanya'ya yatırımlarını artırmasıyla ilişkilerimizi 'kazan-kazan' esasına dayalı şekilde geliştirmek niyetindeyiz. Afrika'nın örnek ülkelerinden olan Senegal ile uzun yıllara dayanan, siyasi ve ticari alandaki iyi ilişkilerimizi pekiştirmek de önceliklerimiz arasındadır. Afrika'yla ticaret hacmimizi artırmak kadar dengede tutmak da bizim için önemlidir. Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştirdiğim Mali'nin de siyasi ve ekonomik istikrarı için Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Bunun yanında kültürel ve ticari ilişkilerimizi de pekiştirerek kardeşliğimizi güçlendireceğiz. Afrika ziyaretimizde büyük hüsnükabul gördük, samimiyet ve dostlukla karşılaştık. Bu muhabbeti asla karşılıksız bırakmayacağız. Biz, hiçbir ayrım yapmadan Afrika'yı ve Afrikalı kardeşlerimizi seviyoruz."
Bu haber 1,373 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Şeker fabrikaları sizce özelleştirilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI