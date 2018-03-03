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Meteoroloji'den İstanbul için önemli uyarı
İstanbul'da sağanağın yer yer kuvvetli olacağı bildirildi.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bugün İstanbul'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, il genelinde yer yer kuvvetli (20-40 Kg/m2) olması öngörülüyor.
Bu nedenle ani sel, su baskını, yıldırım, lokal dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
İzzet Taskiran
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