Senegal Demiryolu Ağı Geliştirmeden Sorumlu Bakan Abdou Ndene Sall ile Senegal Petrol ve Enerji Bakanı Mansour Elimane Kane, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Senegal'e ziyaretine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Senegal'deki enerji tüketim ve aktarımının Türk firmaları tarafından yapılabileceğine ve bu konuda iş birliğinin sağlanacağına işaret eden Sall, "Ülkede özellikle enerji konusunda Türk ve Senegalli firmaları büyük fırsatlar bekliyor." diye konuştu.

Kalkınma alanında iş birliği fırsatı

Bakan Sall, "Erdoğan'ın Senegal'e kalkınma alanında sunduğu iş birliği imkanı, ülkemizin gelişmesini sağlayacak stratejik noktalara yönelik oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan nokta atışı yaptı." dedi.

Sall, ülkesinin demir, fosfat, zirkon ve altın madenleri bakımından zengin yeraltı kaynaklarına sahip olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bütün bunlar Türk firmaların ilgisini çekecek şeylerdir. Biz bu konuda yeniyiz, özellikle tarım alanında geniş arazilerimiz ve uygun iklimimiz olduğundan dolayı Türkiye ile Senegal arasında bu alanda ciddi bir iş birliği sağlanabilir, Türk firmaları buraya gelebilir. Ülkemizin ihracatında en önemli yer kaplayan fıstığımız da var. Bütün bunların tüketiminin sağlanması için Türkiye gibi güçlü devletlerin partnerliğine ihtiyacımız var."

Türkiye'deki iş ve üretim kalitesinin çok iyi olduğu değerlendirmesinde bulunan Sall, "Hem uygun fiyat hem de kaliteli ürün sunduğundan dolayı Biz Türkiye ile iş birliğini tercih ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye bize çok şey öğretebilir"

Senegal Petrol ve Enerji Bakanı Kane de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Senegal'i ziyaret etmesinin iki ülke ilişkilerinin gittikçe güçlendiğinin göstergesi olduğunu söyledi.

"Türkiye Müslüman ve kardeş bir ülkemizdir." diyen Kane, Senegal gibi potansiyel bir ülkenin enerji iş birliği alanında Türkiyenin teknolojik alandaki tecrübelerine ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Kane, iki ülke arasında iş birliğinin sağlanması durumunda ülkesinin Türkiye'nin gelişmişliğinden faydalanabileceğini ifade ederek, "Türkiye'nin kalkınma alanında son 10 yılda gösterdiği ilerlemeyi biz de potansiyel bir ülke olarak yakalayabiliriz." dedi.

Bakan Kane, Türkiye ile ortaklık sağlanması gereken öncelikli konular arasında yenilenebilir enerji, petrolün işletilmesi ve doğalgazın rafine edilmesinin yer aldığına dikkati çekti.

Kane, "Türkiye bize bu konuda çok şey öğretebilir. Türkiye'nin bu konudaki uzmanlığı hem iş birliğimizi geliştirecek, hem de bizim ilerlememizi sağlayacaktır." şeklinde konuştu.

BAHATTİN GÖNÜLTAŞ