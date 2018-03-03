Yeni üniformalarla 'polisler artık daha şık ve rahat'

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) 5 birimin personel üniformalarında değişikliğe gidilirken, yeni kıyafetlerin tasarımında imzası bulunan modacı Faruk Saraç, "Eskiye göre polislerimiz daha şık ve daha modern oldu. Sahada onları daha şık ve modern göreceksiniz." dedi.

Genel hizmet, çevik kuvvet, koruma hizmetleri, deniz polisi, bisikletli polis ile çarşı ve mahalle bekçilerinin kıyafetlerinde değişiklik yapılan emniyet teşkilatı personeli, 22 Şubat'tan itibaren yeni üniformalarını giymeye başladı.

Tekstil sektöründeki teknolojik gelişmeler, bölgelerin iklim koşulları ve görev şartları dikkate alınarak, polisin olaylara hareket kısıtlaması olmadan, rahat ve etkili müdahalesine imkan sağlayacak şekilde tasarlanan yeni üniformalar da teşkilatın ve toplumun aşina olduğu kravat, gömlek, ütü gerektiren pantolon ve iskarpin ayakkabıdan vazgeçildi. Bunların yerine ütü gerektirmeyen tişört-gömlek ve pantolonlar ile daha rahat ve sportif görünüme sahip ayakkabılar kullanılmaya başlandı.

Yeni üniformalarda personelin karanlıkta fark edilmelerini kolaylaştırmak amacıyla yansıtıcı harfler kullanıldı. Ayrıca, başörtüsü kullanan personel için de kolayca takılabilen başörtüler tasarlandı. Yeni üniformalara amblemler, nakış ya da plastik döküm şeklinde işlendi. Görev yeri kol armaları ise dairesel yapıya kavuştu.

Personele kış aylarında kullanması için de "soft-shell" yüzeyli, nefes alabilen membran kumaştan üretilmiş mont, su itici polyester kumaştan üretilmiş parka ve yüzde 100 deri, su geçirmeyen ve nefes alabilen botlar verildi.

Çarşı ve mahalle bekçilerinin kıyafetleri de aynı malzemelerden açık ve koyu kahve renklerinde tasarlandı.

Tasarımlar modacı Faruk Saraç'ın imzasını taşıyor

Emniyet ve jandarma personellerinin yeni üniformaları modacı Faruk Saraç tarafından hazırlandı. Tasarımları polisin imajını sahada görerek hayata geçirdiğini anlatan Saraç, "Çünkü o vurgu çok çok önemli. Severek giyinmeleri de benim için önemli olan noktalardan bir tanesiydi. Üniformada en önemli noktalardan bir tanesi de sade, şık ve kullanışlı olmasıdır. Eskiye göre polislerimiz daha şık ve daha modern oldu. Sahada onları daha şık ve modern göreceksiniz." dedi.

Üniformanın tasarımını geliştirmek için aylarca sahada inceleme yaptığını ve tasarımı 1,5 yılda tamamladığını dile getiren Saraç, önceliğinin polise yeni bir imaj kazandırmak olduğunu söyledi.

Emniyet teşkilatına daha modern ve dikkat çekici 120'ye yakın kıyafet tasarladığını vurgulayan Saraç, "Benim tasarımda en önemli çıkış noktalarından biri sahada olan bir polisin rahat edebilmesini sağlamaktı. Bir de en önemli noktalardan biri her gün kullandıkları için üniformayı sevmeleriydi. Önceki üniformalarda polisler göbekli görünüyordu. Genç polislerimiz gerçekten hepsi birbirinden yakışıklı ve çok atletik. Yeni kıyafetleri atletik ve vücuda oturan slim fit ve regular olarak tasarladık." ifadelerini kullandı.

Özel harekat polislerinin üniformalarında arazi şartları göz önüne alınarak toprak rengi, diğer kıyafetlerde de siyah ve koyu lacivert renklerin ağırlıklı kullanıldığını aktaran Saraç, iç giysilerde de turkuaz ve mavi renk gruplarından istifade edildiğini belirtti.

"Bu işi karşılıksız yaptım, 5 kuruş almış değilim"

Faruk Saraç, 39 yıldır mesleğin içinde olduğunu, kendisine talep geldiğinde memnuniyetle karşıladığını ve profesyonel olarak yardımcı olduğunu söyledi.

"Yurt dışında üniforma üzerine çok teklif aldım esasında ama bu işi tamamen karşılıksız yaptım. Altını çizerek söylemek istiyorum, 5 kuruş bile almış değilim. Polis hepimizin polisi, sonuçta her gün bize hizmet ediyorlar. Şık olmaları konusunda bence geç bile kalındı." diyen Saraç, ihtiyaç duyulması halinde hizmete hazır olduğunu kaydetti.

Saraç, "Tasarımın kullanılması beni gururlandırdı. Beğenilmesine sevindim. Benim için böyle önemli iki kurumun tasarımını yapmak büyük onur. Bu üniformalar belki yüzyıllarca kullanılacak." değerlendirmesinde bulundu.

Her ülkenin kendine göre renk tarzlarının bulunduğuna dikkati çeken Saraç, üniforma renk ve tasarımlarını "karşıdakine güven vermek" esasına göre planladığına işaret etti. Saraç, tasarımlar kadar kumaş kalitesinin de önemli olduğuna vurgu yaptı.

"Polislerde saç dökülmesi azalacak"

Daha önce polis teşkilatının kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Çırağan Sarayı'nda "Geçmişten Günümüze Polis" konulu defile gerçekleştirdiğini hatırlatan Saraç, defile sonrası kendisine polislerden, "Ne olur üstat bizim kepimizi değiştir" şeklinde mailler geldiğini söyledi. Saraç, "Neden?" sorusuna, "Saçımız dökülüyor ve sürekli karıncalanıyor" yanıtını aldığını ifade etti.

"Benim de çocukluktan beri dikkatimi çeken bir husustu bu." diyen Saraç, şöyle konuştu:

"Yazın sıcağın altında trafik polisi seni çağırdığında kepini alır bir havalandırma yapar. Benim de bu hep aklımda kalmıştı. Sonra ben kepin içerisine bir baktım içi olduğu gibi polyester. Tamamıyla koton olması lazım. Sonra biz diyoruz ki 'Trafik polisi neden bu kadar sinirli?' Şimdi düşünün biz de koyu renkler gün ışığını ve güneş ışığını anormal çeker. Vücuttaki elektriği dışarı atamazsın. Yani kumaş o kadar önemli ki..."

Saraç, kepte koton kullanımıyla polislerin saç dökülme şikayetlerinin azalacağını sözlerine ekledi.

KAAN BOZDOĞAN