FETÖ, komiser yardımcısını intihara sürüklemiş

Başkentte, komiser yardımcısı Hakan Taşçı'nın 21 Temmuz 2016'da arabasında ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada, araçtaki nottan yola çıkarak maktulün Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) baskıları yüzünden intihar ettiği belirlendi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 Temmuz 2016'da Etimesgut ilçesi Yukarıyurtçu Mahallesi Çeşmeler mevkisinde aracında silahla intihar eden komiser yardımcısı Hakan Taşçı'nın ölümüne ilişkin soruşturma başlattı. Maktulün arabasındaki incelemede bulunan intihar notunda FETO'den bahsedilmesi nedeniyle Anayasal Duzene Karsı Islenen Suclar Burosu soruşturmayı derinleştirdi.

Taşçı'nın intihar notunda, "Asla ihanet etmedim, cıkıs yok, cektigim vicdan azabı beni iyice bunalttı. Bu hale gelmeme sebep olanların Allah belasını versin. En basta bu orgut lideri ve digerleri hak ettikleri cezayı alsınlar. Bana olay gunu mesaj atan sahıs da bulunsun, cezası verilsin." ifadelerini kullanması üzerine savcılık, maktulün örgütün baskılarına maruz kaldığını tespit etti.

Komiser yardımcısı Taşçı'ya kim ya da kimlerin ne tür baskı yaptığı ve verdikleri hangi talimat sonucu intihar ettiğini araştıran savcılık, maktulün eşi Havva Taşçı'nın mağdur olarak ifadesine başvurdu.

Havva Taşçı, savcılık beyanında, eşinin darbe girisiminden sonra moralinin bozuk oldugunu ve kullandıgı cep telefonunda sifreli bir program bulundugunu belirtti. Havva Taşçı, "Ne bu?" diye sordugunda, eşinin "Dua gonderiyorlar, buradan okuyorum." dedigini aktardı.

Esinin 10 yıl boyunca örgütün sohbet toplantılarına katıldığını kaydeden Havva Taşçı, bunların bazen de evlerinde yapıldıgını anlattı. Etimesgut Yapracık TOKİ konutlarındaki ikametlerinde yapılan bu sohbetlere gelenler arasında komiser yardımcısı olarak görev yapan Idris adlı bir kişinin de bulundugunu dile getiren Havva Taşçı, esi ve bu kişiye "sohbet veren", ismini bilmedigi bir sahsın da evlerine geldigini, esinin kod ismi olup olmadıgını bilmedigini bildirdi.

Havva Taşçı'nın beyanı üzerine savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Mudurlugu ekipleri, maktul ile irtibatı olduğunu tespit ettikleri İdris Yeşilyurt'u gözaltına aldı. Komiser olarak görev yaparken 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edildiği belirlenen zanlının telefonunda FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'un yüklü olduğu belirlendi.

İdris Yeşilyurt, savcılıkta verdiği ifadede, Hakan Taşçı'yı tanıdıgını, birkac kez gorevi geregi kendisiyle gorustugunu ancak orgute ait herhangi bir sohbet toplantısına katılmadıgını ve ByLock kullanmadıgını öne sürdü. İdris Yeşilyurt, darbe girişimi gecesi Hakan Taşçı'ya herhangi bir mesaj atmadığını ve Havva Taşçı'nın beyanlarını da kabul etmediğini bildirdi.

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Yeşilyurt, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Öte yandan, zanlının kullandığı cep telefonundaki ByLock yazışmaları içeriklerinin tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü ve kimlerle irtibatlı olduğunun araştırıldığı öğrenildi.

Cemil Murat Budak