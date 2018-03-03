|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Yunanistan avukat göndermedi!
Tutuklanan iki Yunan askeri ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.
Türkiye sınırını geçerek girdikleri yasak askeri bölgede yakalandıktan sonra dün Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanan iki Yunan askeriyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İki asker için Yunanistan hükümeti resmi bir avukat görevlendirmedi.
BARO'DAN İKİ AVUKAT
Savcılığın talebi üzerine Edirne Barosu, CMK bürosundan iki avukat görevlendirdi. Askerler baronun görevlendirdiği bu avukatlar nezaretinde ifade verdi. Yunanistan'ın Edirne konsolosu ise mahkemedeki sorguya izleyici olarak katıldı. Askerlerle ilgili soruşturma devam ediyor.
Musa Kesler
Bu haber 479 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Şeker fabrikaları sizce özelleştirilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI