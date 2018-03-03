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Yunanistan avukat göndermedi!

Tutuklanan iki Yunan askeri ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.
03 Mart 2018 13:27
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Yunanistan avukat göndermedi!

Türkiye sınırını geçerek girdikleri yasak askeri bölgede yakalandıktan sonra dün Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanan iki Yunan askeriyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İki asker için Yunanistan hükümeti resmi bir avukat görevlendirmedi.

BARO'DAN İKİ AVUKAT

Savcılığın talebi üzerine Edirne Barosu, CMK bürosundan iki avukat görevlendirdi. Askerler baronun görevlendirdiği bu avukatlar nezaretinde ifade verdi. Yunanistan'ın Edirne konsolosu ise mahkemedeki sorguya izleyici olarak katıldı. Askerlerle ilgili soruşturma devam ediyor.

Musa Kesler
Milliyet
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