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O avukat gözaltında!
Bylock soruşturmaları aleyhine yaptığı açıklamalarla gündeme gelen avukat Kemal Uçar, FETÖ soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı
FETÖ soruşturmalarına dair bazı açıklamalarıyla gündeme gelen avukat Kemal Uçar, FETÖ soruşturmaları kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alındı.
Aynı zamanda Merkez Parti MYK üyesi olan Uçar'ın gözaltına alınma gerekçeleri arasında sosyal medyada FETÖ lehine faaliyet yürütmek de var. Uçar'ın FETÖ bağlantı ve irtibatları araştırılıyor.
Uçar, Bylock soruşturmaları aleyhine yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti.
Musa Kesler
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