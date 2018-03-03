Ülke genelinde 'güven huzur uygulaması'

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ile başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan kişilerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla ülke genelinde dün eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur Uygulaması-10" gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı bulvar, cadde, alışveriş merkezleri ve çevrelerinde yayalara yönelik biri risk analizini yapabilen ve suçlu profilini tanıyan seçici, 4'ü kontrol görevlisi olmak üzere 5 kişilik ekipler görev aldı.

Çalışmalarda 10 bin 444 ekipte 72 bin 749 personel görevlendirildi, 2 hava, 6 deniz ve 10 bin 436 kara aracı ile 232 dedektör köpek kullanıldı.

Ekiplerce 4 bin 639 noktada mobil tablet PC cihazları üzerinden kimlik sorgulamaları yapıldı. Uygulama kapsamında 625 bin 938 kişi kontrolden geçirildi. Aranan 2 bin 138 zanlı yakalandı, 189 kişi çeşitli suçları işledikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.

Trafik ekiplerince 154 bin 11 araç kontrol edildi. Aranan 158 araç ele geçirildi, 995 araç trafikten men edildi. Eksiklikleri bulunduğu gerekçesiyle adli, idari ve trafik yönünden 1 milyon 785 bin 912 lira cezai işlem uygulandı.

Aramalarda, ruhsatsız 22 tabanca ve 19 av tüfeği, 279 mermi, 29 kesici delici alet, 13 kurusıkı tabanca, 24 gram eroin, 10 kilo 185 gram esrar, 5 gram kokain, 30 gram sentetik uyuşturucu, 18 uyuşturucu hap, 22 bin 286 paket kaçak sigara ve 44 litre kaçak içki ele geçirildi.

Polis ve jandarma birimlerinin 81 ilde eş zamanlı, uyum ve koordine içerisinde gerçekleştirdiği "Türkiye Güven Huzur Uygulaması-10" başarıyla tamamlandı.