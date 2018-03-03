1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ülke genelinde 'güven huzur uygulaması'

Emniyet ve jandarma birimlerince ülke genelinde yapılan Türkiye Güven Huzur Uygulaması'nda aranan 2 bin 138 kişi yakalandı.
03 Mart 2018 13:42
Yazdır
Ülke genelinde 'güven huzur uygulaması'

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ile başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan kişilerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla ülke genelinde dün eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur Uygulaması-10" gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı bulvar, cadde, alışveriş merkezleri ve çevrelerinde yayalara yönelik biri risk analizini yapabilen ve suçlu profilini tanıyan seçici, 4'ü kontrol görevlisi olmak üzere 5 kişilik ekipler görev aldı.

Çalışmalarda 10 bin 444 ekipte 72 bin 749 personel görevlendirildi, 2 hava, 6 deniz ve 10 bin 436 kara aracı ile 232 dedektör köpek kullanıldı.

Ekiplerce 4 bin 639 noktada mobil tablet PC cihazları üzerinden kimlik sorgulamaları yapıldı. Uygulama kapsamında 625 bin 938 kişi kontrolden geçirildi. Aranan 2 bin 138 zanlı yakalandı, 189 kişi çeşitli suçları işledikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.

Trafik ekiplerince 154 bin 11 araç kontrol edildi. Aranan 158 araç ele geçirildi, 995 araç trafikten men edildi. Eksiklikleri bulunduğu gerekçesiyle adli, idari ve trafik yönünden 1 milyon 785 bin 912 lira cezai işlem uygulandı.

Aramalarda, ruhsatsız 22 tabanca ve 19 av tüfeği, 279 mermi, 29 kesici delici alet, 13 kurusıkı tabanca, 24 gram eroin, 10 kilo 185 gram esrar, 5 gram kokain, 30 gram sentetik uyuşturucu, 18 uyuşturucu hap, 22 bin 286 paket kaçak sigara ve 44 litre kaçak içki ele geçirildi.

Polis ve jandarma birimlerinin 81 ilde eş zamanlı, uyum ve koordine içerisinde gerçekleştirdiği "Türkiye Güven Huzur Uygulaması-10" başarıyla tamamlandı.
Anadolu Ajansı
Bu haber 1,837 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Temizlik işçileri uygulamalı sınavdan geçirildi
03 Mart 2018 10:40		 Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
03 Mart 2018 09:19
Sürpriz ceza can yakıyor
03 Mart 2018 07:25		 Kadın düşmanına devlet kapısı kapalı
03 Mart 2018 06:10
HSK Başkan Vekili: İtirafları peşin kabul ediyor değiliz
03 Mart 2018 00:39		 Ders kitapları, milli yazılım 'intihal.net' ile incelenecek
02 Mart 2018 15:23
İstanbul'da yarın bu yollar trafiğe kapalı
02 Mart 2018 13:31		 İcra müdürleri için güz kararnamesi olmayacak
02 Mart 2018 11:17
Bütün devlet, 'e-devlet'e geçiyor
02 Mart 2018 08:30		 İzmir'de motosikletli timlere 87 yeni polis daha eklendi
01 Mart 2018 22:57
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şeker fabrikaları sizce özelleştirilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
15 dakika kuralı gitti, başarı sırası şartı kaldı
'At izi'nde işe dönüş oranı yüzde 1.5
Ankesörden çıkan 'kripto' listesi Genelkurmay'da
HSK, 170 adayın mesleğe kabulünü yapmadı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, kurum imajı zedelenirken neden hassas değil!
Bakan Eroğlu: 3 ilimizde su sıkıntısı olabilir
Mahkemenin Mutlu ve Çapkın kararı: Seyirci kaldılar
HSK Başkan Vekili: İtirafları peşin kabul ediyor değiliz
28 Şubat mağdurları için 'iade-i itibar' çalışması yapılıyor
Kendisi 28 Şubat mağduru, İHL mezunu oğlu Harp Okulu'ndan atıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kan ter içinde kalmak 4
1 mart muhasebeciler günü 4
kilosu 300 lira olan erik 3
kontrolsüz hareket 1
abuk sabuk sitelerden mesaj gelmesi 1
01.03.2018 afrin'de 8 şehidimizin olması 1
supporters tarzı entry yazma rehberi 1
kopuk ve köpük sorunsalı 1
süt kupası 1
Biz şimdi neyiz ciler 1
SON İLANLAR
Güneykaya Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yayladüzü Belediyesi İşçi Alım İlanı
Sülümenli Belediyesi İşçi Alım İlanı
Sinanpaşa Belediyesi İşçi Alım İlanı
Serik Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 6 Sözleşmeli Personel Alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Serhat Kalkınma Ajansı 5 Sözleşmeli Personel Alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sağlık ve Diyanet personeli konularına hakim editör alınacak
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam