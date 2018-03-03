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Siirt'te operasyon: 8 kişi gözaltına alındı
Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eruh Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı bulunan 8 şüphelinin yakalanması için ilçe merkezi ve Bilgili köyünde farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, gözaltına alınan 8 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Nurettin Kilis
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