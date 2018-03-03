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Ekmeğini güneşten çıkartıyor

Girişimci Sina Bağcı, güneş enerjisinin kalitesini analiz ederek ilgili kamu kurumlarına veri sağlayan yazılım geliştirdi.
03 Mart 2018 13:55
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Ekmeğini güneşten çıkartıyor

Genç girişimci Sina Bağcı, güneş enerjisinin kalitesini analiz ederek ilgili kamu kurumlarına veri sağlayan yazılım geliştirdi.

Hexatech AŞ Kurucu Ortağı Bağcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, firmalarını geçen yıl eylül ayında kurduklarını ve Teknopark Ankara'da çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Bağcı, firma olarak temel yetkinliklerinin elektronik ürün geliştirme ve yazılım konularında olduğuna işaret ederek, "Faaliyet konularımız Endüstri 4.0 dönüşümünde fabrikaların dijitalleşmesi ve nesnelerin interneti konusundaki çalışmalar. Güncel teknolojileri yakından takip ediyoruz. Uzaktan izleme sistemleri ve karar destek yazılımları yapıyoruz. Endüstride verimliliği artıracak ve kayıpları azaltacak, yapay zeka yoluyla doğru kararları öneren sistemler geliştiriyoruz." dedi.

Şu anda Türkiye'nin 4 bölgesindeki 75 güneş enerjisi santralinde ürünlerinin kullanıldığına dikkati çeken Bağcı, şöyle devam etti:

"Güneş enerjisi yatırımcıları elde ettikleri enerjiyi devlete satar. Devlete enerji satmak için birtakım şartları yerine getirmek gerekiyor. Devlet aldığı enerjinin kaliteli olmasına özen gösteriyor. Bizim cihazlarımız güneş enerjisi santrallerindeki bütün değerleri okuyup devletin sunucularına enerjinin kaliteli olduğuna dair veriler gönderiyor."

Bağcı, sistemin güneş santrali yatırımcılarının geleceğe dönük kararlar almasına da yardımcı olduğunu dile getirdi.

"15 Temmuz sonrasında ayakta kalmaya çalıştık"

Sermayesiz kendi işini kurmanın kolay olmadığını vurgulayan Bağcı, "girişim" denilen şeyin beslenmesi gereken bir organizma olduğunun altını çizdi.

TÜBİTAK desteklerine başvurmalarına rağmen başvuru sürecinin 15 Temmuz'daki darbe girişimi dönemiyle çakıştığını kaydeden Bağcı, "Bu yüzden bizim başvurularımızın değerlendirmeye alınması bir yıl gecikti. Bir yıl boyunca biz hayatta kalmak zorundaydık. Bu nedenle sıcak para girişi yapabileceğimiz işlere yöneldik. Aslında daha şirketimiz yokken ticarileşmiş olduk." diye konuştu.

Bağcı, girişimcilikte başarılı olmak için çalışmak ve azmetmenin yanı sıra iyi bir ekibin varlığının da önemli olduğunu belirterek, "Şans faktörü de önemli. Çünkü görev tanımınız bir mühendisin ya da personelin tanımı gibi değil. Her konuya yetişmeniz lazım. Çok tecrübesizken çok büyük sorumlulukların altına giriyorsunuz. Kuluçka merkezlerinin önemi burada ortaya çıkıyor." ifadesini kullandı.

"Bu çağda yapamayacağınız iş yok"

İnternet teknolojisinin çok fazla pazar açtığını ve bu durumun rekabeti artırdığını dile getiren Bağcı, "Bir ev hanımı artık bir el ürününü internetten pazarlayabiliyor. Bu durum, tüketicinin elini çok kuvvetlendirdi. Üretici açısından rekabeti kızıştırdı. Sanayi kesiminin de teknolojinin hızına yetişebilecek sistemler geliştirmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bağcı, bilgiye ulaşmanın önemli bir güç sağladığını vurgulayarak, "Bir arama kutusuna birkaç kelime yazıyorsunuz ve dünyada onunla alakalı milyonlarca bilgi önünüze serilebiliyor. İyi bir araştırmacıysanız ve kaynakları anlayabilecek kadar yabancı diliniz varsa bu çağda yapamayacağınız iş yok." dedi.

Geleceğe dair hedeflerinden de bahseden Bağcı, şunları kaydetti:

"Burada elde edeceğimiz başarılarla bir şeyleri değiştirebilecek güce sahip olabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü öyle bir dönemdeyiz ki en güçlü silah bilgi ve teknoloji. Akıllı telefonlar ilk çıktığında dünyayı değiştirdi. Biz sıradaki dalganın nesnelerin interneti olacağını düşünüyoruz."

ERDAL ÇELİKEL
Anadolu Ajansı
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