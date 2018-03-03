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75'lik avukat stajının bitmesini bekliyor

Maddi zorluklar nedeniyle eğitimi yarıda kalan, öğrenci affıyla geri dönerek 55 yıl sonra mezun olan 75 yaşındaki avukat Ali Dursun Kaya, oğlunun yanındaki stajını bitirip mesleğe atılacağı günü iple çekiyor.
03 Mart 2018 14:02
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75'lik avukat stajının bitmesini bekliyor

Maddi imkansızlıklar nedeniyle yarıda kalan hukuk fakültesi eğitimini 55 yıl sonra tamamlayan 75 yaşındaki Ali Dursun Kaya, avukat oğlunun yanındaki stajını bitirip mesleğe adım atacağı günü sabırsızlıkla bekliyor.

Artvin Borçka'da liseden mezun olduktan sonra 1962 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne kayıt yaptıran Kaya, büyük şehirde üniversite okumanın getirdiği maddi külfet nedeniyle bir yandan çalışıp bir yandan okusa da, bir süre sonra eğitimine ara vermek zorunda kaldı.

Askerlikten sonra özel bir şirketin İzmir'deki şubesinde işe başlayan Kaya, 2004'te emekli oldu ve Artvin'deki köyüne döndü. Burada bir süre organik tarımla uğraşan Kaya, 2011'deki "öğrenci affı"yla İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne kaydını yaptırdı, ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne geçiş yaptı.

Hukuk eğitimini, 55 yıl aradan sonra, geçen yıl tamamlamanın mutluluğunu yaşayan Kaya, aynı mesleği icra eden oğlunun yanında stajyer olarak çalışıyor.

Kaya, 68 yaşında öğrenci olmanın zor ve güzel taraflarının bulunduğunu belirterek, torunları yaşındaki öğrencilerle geçirdiği üniversite deneyiminden büyük keyif aldığını, farklı anılar biriktirdiğini söyledi.

Kaya, kuşak farkına rağmen öğrencilerle çok iyi anlaştığını vurgulayarak, "Keşke o öğrencilerle bir daha üniversiteyi bitirsem. O kadar güzel oldu ki, o kadar güzel gençlerimiz var ki...Öğrenciler, hep saygılıydı, bize yer verirdi, bize bir ağabey olarak, bir amca olarak güzel davranırlardı." diye konuştu.

"Oğlumdan çok memnunum"

Bayraklı ilçesindeki İzmir Adalet Sarayı'nda stajyer avukat olarak mahkemelerdeki duruşmaları takip edip deneyim kazandığını, yaklaşık 6 aydan beri de avukat oğlu Yalçın Kaya'nın yanında stajyerlik yaptığını dile getiren Kaya, şunları söyledi:

"Okurken oğlum bana çok yardımcı oldu. Yapamadığım, çözemediğim soruları hep bana anlattı. Oğlumdan çok memnunum. Allah herkese oğlum gibi evlat versin. Oğlumun yanında çalışmak çok güzel bir duygu."

Babasının tavsiyesiyle hukuk mesleğini seçtiğini söyleyen Yalçın Kaya ise babasına ilişkin, "Kendisi çok çalışkan bir insan. Evde bir dakika bile boş kaldığını hatırlamam. Sürekli bir şeyler okur, kendini geliştirmeye ve hayata katkı sağlamaya çalışır. Hukuk hayatında çok başarılı olacağına inanıyorum." dedi.

Ömer Süt
Anadolu Ajansı
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