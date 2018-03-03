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Salı günü Türkiye'nin tamamını yağış kaplayacak

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bu yıl yağış azlığı olmasına rağmen hiçbir şehrin susuz bırakılmayacağını söyledi. Barajlardaki su seviyesinin yüzde 40'tan yüzde 50'ye doğru yükselmeye başladığını, bazı yerlerde yüzde 70- 80 dolulukta barajlar olduğunu aktaran Bakan Eroğlu, "Su sıkıntısı yaşatmamak için gerekli tedbirleri aldık, vatandaşı susuz bırakmayacağız" dedi. ''3 ilimizde sıkıntı olabilir'' diyen Eroğlu, ''Onlar da Kilis, Adıyaman ve Gaziantep'' diye konuştu. Eroğlu, Salı günü Türkiye'nin tamamında yağış beklendiğini söyledi.
03 Mart 2018 14:05
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Salı günü Türkiye'nin tamamını yağış kaplayacak

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bir dizi ziyarette bulunmak üzere memleketi Afyonkarahisar'a geldi.

'SALI GÜNÜ TÜRKİYE'NİN TAMAMINI YAĞIŞ KAPLAYACAK'

Törende gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Eroğlu, bu yıl yağış azlığından dolayı hiçbir şehri susuz bırakmayacaklarını belirterek, meteorolojik tahminde bulundu. Eroğlu, "Bugün cumartesi ve aşağı yukarı Türkiye'nin her yerinde yağış var. Yarın pazar bir kısım alanda yok. Ama yağışlar bütün Türkiye'de devam edecek. Pazartesi günü, Güney Doğu Anadolu, İç Anadolu'nun bir kısmı, Akdeniz'in bir kısmında yağış yok ama diğer alanlarda yağış var. Salı günü Türkiye'nin tamamını yağış kaplayacak. Daha sonra çarşamba, perşembe, cuma günü kısım kısım yağış var. Barajlarımızda su seviyesi yükselmeye başladı, yüzde 40'tan yüzde 50'ye doğru. Ama bazı yerlerimizde yüzde 70- 80 olan barajlarımız var. Biz özellikle su sıkıntısı yaşatmamak için gerekli tedbirleri aldık, alıyoruz merak etmeyin. Allah'ın izniyle bütün illerimizde yeteri kadar su vereceğiz, vatandaşı susuz bırakmayacağız" dedi.
Doğan Haber Ajansı
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