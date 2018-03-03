'Cumhurbaşkanlığı teklifimizi çok açık, net ifade ettik'

Karamollaoğlu, partinin Balgat Eğitim Merkezi'nde düzenlenen İl Başkanları ve Müfettişleri Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen askerlerin ülkeyi hüzne boğduğunu belirterek, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Son günlerde herkesin "seçim ittifakı" konusunu da içeren ve Meclise gelen yasal düzenlemeyi konuştuğunu belirten Karamollaoğlu, "Sanki bu kanun teklifi Meclisten geçecek hemen ittifaklar kurulacak. İttifakların kurulmasına da gerek yok. Çünkü öyle bir hava estiriyorlar ki ittifak yapan partiler tek partiymiş gibi hareket edecekler. Bunu da 'milli'...Üzüntü verici kendi dışındakileri de 'gayri milli' gibi bir tarifin içine giriyorlar. Sıkıntı çektiğimiz şu dönemde bunlara söyleyeceğimiz, Allah size akıl fikir versin." diye konuştu.

Temel Karamollaoğlu, bu konudaki mantığı ve aceleyi anlamanın mümkün olmadığını, bu dönemde içeride bir bütün olarak birliği sağlamanın önemine değinerek, "Yoksa belli bir istikamette kafadarlık yapanlar bir araya gelebilirler. Kimsenin de buna itirazı olmaz. Ama 'Benimle beraber değilsen sen farklısın, hainsin' gibi bir hava estirmeye kalkıyorlar. İtirazımız bu tavra. Bunu bir türlü anlatamadık." ifade etti.

Milliliğin sevabıyla ve hatasıyla bütün milleti kucaklayabilme olduğunu belirten Karamollaoğlu, "Siz milletin yarısından fazlasını elinizin tersiyle iteleyip, kendinizi milli addederseniz bu sadece komik olur." dedi.

- "Saadet Partisi dışında bir milli görüş olmaz, yoktur"

Saadet Partisi'nin dışında bir "milli görüş" olmayacağını savunan Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Kimse kendini kandırmasın. Eğer bir insan hakiki manada milli görüşçü olduğunu iddia ediyorsa onun yeri Saadet Partisi'dir. Saadet Partisi dışında bir milli görüş olmaz, yoktur. Milli görüş Erbakan Hocamız'ın kurduğu bütün fabrikaları satıp, yıkmak, bu ülkeyi borca mahkum etmek değildir. Milli görüş şahsiyetli bir dış politika izlemeyi, karşısında büyük tehlikeler olsa bile dik durmayı ve risk almayı gerektirir. Siz bunlardan bir tanesini yapamıyorsanız milli görüş dudaklarınızın arasındaki bir kelimeden ibarettir."

Seçim startının verildiğini bildiren Karamollaoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Biz hazır olmak mecburiyetindeyiz. Bütün partilerle temas içinde olacağız. AK Parti çeşitli kanunlar yapılırken bizim fikirlerimizi alırsa elbette onlara ileteceğiz. Biz Meclis'te temsil edilmiyoruz. Meclisteki kanunları da muhalefetin bütün itirazlarına rağmen bugün iktidarda bulunan parti veya partiler geçiriyor. Onun için bu temasa ihtiyaç var. Muhalefetteki partilerle de elbette dirsek temasında bulunacağız. Biz memleketin tamamını kucaklıyoruz."

- "Siyasi üslubumuz kucaklamayı emrediyor"

Türkiye'nin gelecek dönemde siyasetini Saadet Partisi'nin belirleyeceğini vurgulayan Temel Karamollaoğlu, "Biz hazırlığımızı yapacağız, çalışacağız. Cumhurbaşkanlığı teklifimizi çok açık, net ifade ettik. Hangi şartlarda olursa olsun 300 bin, 500 bin arasında bir imzayla seçim kurullarına vereceğiz, aday göstereceğiz. İnanıyoruz ki bu seçimlerde başarılı olacağız." diye konuştu.

Karamollaoğlu, partisinin seçimlerde sandıktan bir patlamayla çıkacağını bildirdi.

Teşkilata, ittifak konusunun sürekli gündemde olacağının görüldüğünü belirten Karamollaoğlu, "Bizim düşüncelerimizi net olarak soranlara anlatın. Bunları size yazılı olarak vereceğiz zaten. Bizim siyasi üslubumuz var. Bu üslup kucaklamayı emrediyor, kutuplaştırmayı değil." ifadelerini kullandı.

Esin Işık