Çocuk istismarıyla mücadelede 'ihmal' uyarısı

Psikoloji eğitimi alan ve bu alanda uzun yıllar hizmet veren, meslek hayatı ve milletvekilliği süresince özellikle kadınlar ve çocuklar konusunda pek çok çalışma içinde yer alan MHP Aydın Milletvekili ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) üyesi Deniz Depboylu, çocuklara yönelik cinsel istismarın önlenmesi konusunda AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Çocuklara yönelik istismar vakalarının önemli ve siyaset üstü bir mevzu olduğunun altını çizen Depboylu, konuya sadece uzman bakışı açısıyla değil, insani duyarlılıklarla da yaklaşılması gerektiğini bildirdi.

Bu tür olayların önlenebilmesi için pek çok bileşenin bir arada ele alınmasının önemini vurgulayan Depboylu, çocuğun istismarının arkasında mutlaka çocuğun ihmali durumunun olduğuna vurgu yaptı.

Depboylu, "İstismarcılar kötü emellerine ulaşmak için uygun ortamı bekler. Bu uygun ortam da çocuğun boş bırakıldığı, ailenin gözünden kaçan anlardır. Ya da pusu kurar. Çocuk istismarı varsa, ihmal de beraberinde vardır." dedi.

"Aile çocuğu ihmal ettiğinin farkında olmayabilir"

Aileleri suçlamak değil, uyarmak amacıyla ihmale dikkati çektiğini dile getiren Depboylu, istismarcıların çocuklara nasıl ulaşabileceği konusunda ailelerin mutlaka uyanık olması gerektiğinin altını çizdi.

Deniz Depboylu, şöyle konuştu:

"İhmalin pek çok nedeni olabilir. Birincisi, aile ne kadar çocuğunu çok sevse de birtakım şeyleri ihmal ettiğinin farkına varmasa da ihmali söz konusu olabilir. İkincisi aile sağlıksız olabilir. Bu sağlıksızlıktan kaynaklı bir ihmal söz konusu olabilir. Üçüncüsü ise aile kasıtlı görmezden geliyor olabilir. Bu ender bir durumdur ama ensest vakalarında karşımıza en çok çıkan durumdur. Aile bireyleri nereden yardım alacağını bilemeyebilir ya da örtbas ederek üstesinden gelinebileceğini düşünür, çevre baskısından çekinebilir. Ama şunu unutmamak gerekir ki mazeretler yanlışı doğru yapmaz."

"Çocuklarla çalışanlar ruh sağlığıyla ilgili testlerden geçirilebilir"

Çocuğun ev dışında geçirdiği zamanları paylaştığı kişilerin de ihmali olabileceğini anlatan Depboylu, servis şoförü, öğretmeni, komşusu, çocuğun kaldığı kurum ve kuruluşların görevlileri ile sonuçta herkesin duyarlı olmasının ihmalin önüne geçebileceğini söyledi.

Kurum ve kuruluşlarda çalışan kişilerin takibinin önemli olduğunu belirten Depboylu, yöneticilerin özellikle çocuklarla temas halinde olan çalışanlarını çok iyi tanımalarını istedi. Çocukta oluşabilecek ruhsal ve bedensel değişikliklerin işaretlerinin gözlemlenmesinin gerekliliğini kaydeden Depboylu, akran istismarı konusunda da uyanık olunmasını istedi.

"Devlet, çocuklarla ilgili kurum ve kuruluşların sağlıklı bir şekilde çalışmasından sorumludur." diyen Depboylu, bu kurum ve kuruluşlarda çocuklarla çalışacak personelin ruh sağlığıyla ilgili bazı testlerden geçirilebileceği, çalışma ve eğitimlere katılabileceği önerisinde de bulundu.

"Ailelerin yapısına bakılmalıdır"

İstismar vakalarıyla mücedelenin önemli adımlarından birinin de çocuğun ihmalinin önüne geçmek olduğunu kaydeden Depboylu, şöyle konuştu:

"Bir çocuk istismara uğramışsa faille birlikte ihmal eden kişilerin de soruşturmalara dahil edilip ceza alması gerekir. Eğer bu yapılmazsa bu da devletin ihmali olur. İhmal eden aile bile olsa bu yapılmalıdır. Ailelerin yapısına bakılmalıdır. İhmali bulunanlar elbette ki fail gibi bir ceza almaz ama en azından çocuk koruma altına alınır. Ceza kısmını hukukçular düşünür, psikoloji alanında uzmanlar ve sivil toplum örgütleri de buna katkı sunar."

"Bildirimlerle ilgili ciddi sıkıntı var"

Çocuk istismarı vakalarında bildirimlerle ilgili de ciddi sıkıntı yaşandığını belirten Depboylu, bildirimi yapacak kişilerin kendi güvenlikleri noktasında risk olduğunu düşünerek geri çekilebildiğini anlattı.

Deniz Depboylu, "Bu da bir ihmaldir. Bu ihmalin ortadan kalkmasında ise devletin güvencesinin olması lazım. Biliyoruz ki kurum ve kuruluşlarda bazı istismar vakalarını ortaya çıkaranların ceza aldığını görebiliyoruz. Bu durumda vakaları nasıl ortaya çıkaracağız?" değerlendirmesinde bulundu.

Tüm bu tespitlerin ihmalleri ortaya çıkardığını kaydeden Depboylu, "Bu ihmaller ortadan kaldırılırsa, bir düzenleme gelirse istismar vakalarının sayısının çok düştüğünü görürüz. Tamamen biter mi? Maalesef. Maalesef. Keşke bitse. Ama dünyanının hiçbir yerinde tamamen bitmiyor. İhmal kısmını ciddi olarak ele almak durumundayız." şeklinde konuştu.

SEVAL GÜLER