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Kars'ta silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var
Silahların ateşlendiği kavgada 1 kişi öldü. Olayda çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi. Olay yerine sevk edilen ambulanslar yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı
Kars'ta iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.
İHA'nın haberine göre, Atatürk Caddesi'nde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Silahların ateşlendiği kavgada 1 kişi öldü. Olayda çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi. Olay yerine sevk edilen ambulanslar yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı.
Bölgeye çok sayıda polis sevk edilirken, olay yerinden kaçanların yakalanması için çalışma başlatıldı.
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