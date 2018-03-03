1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kars'ta silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Silahların ateşlendiği kavgada 1 kişi öldü. Olayda çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi. Olay yerine sevk edilen ambulanslar yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı
03 Mart 2018 14:23
Yazdır
Kars'ta silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Kars'ta iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

İHA'nın haberine göre, Atatürk Caddesi'nde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Silahların ateşlendiği kavgada 1 kişi öldü. Olayda çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi. Olay yerine sevk edilen ambulanslar yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı.

Bölgeye çok sayıda polis sevk edilirken, olay yerinden kaçanların yakalanması için çalışma başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haber 1,022 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kamyonetten aslan yavrusu çıktı
03 Mart 2018 10:10		 Elleri bağlı şekilde alıkoyulan mülteciler polis baskınıyla kurtarıldı
03 Mart 2018 09:36
Musul'un eski valisine İstanbul'da fidye tuzağı
03 Mart 2018 09:00		 Güzellik merkezi tuzağı
03 Mart 2018 08:35
Trabzon'da iş makinesinin çarptığı hayatını kaybetti
02 Mart 2018 20:38		 Otomobille çarpışan öğrenci servisi devrildi: 1 ölü, 12 yaralı
02 Mart 2018 20:27
İzmirli asker, kaza sonucu yaşamını yitirdi
02 Mart 2018 19:29		 Üst geçidin ayağına çarpan tır alev alev yandı
02 Mart 2018 18:02
Hafif ticari aracın çarptığı emekli başkomiser hayatını kaybetti
02 Mart 2018 17:43		 Sedat Peker'e 5 yıla kadar hapis istemiyle dava
02 Mart 2018 17:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şeker fabrikaları sizce özelleştirilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
15 dakika kuralı gitti, başarı sırası şartı kaldı
'At izi'nde işe dönüş oranı yüzde 1.5
Ankesörden çıkan 'kripto' listesi Genelkurmay'da
HSK, 170 adayın mesleğe kabulünü yapmadı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, kurum imajı zedelenirken neden hassas değil!
Bakan Eroğlu: 3 ilimizde su sıkıntısı olabilir
Mahkemenin Mutlu ve Çapkın kararı: Seyirci kaldılar
HSK Başkan Vekili: İtirafları peşin kabul ediyor değiliz
28 Şubat mağdurları için 'iade-i itibar' çalışması yapılıyor
Kendisi 28 Şubat mağduru, İHL mezunu oğlu Harp Okulu'ndan atıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kan ter içinde kalmak 4
1 mart muhasebeciler günü 4
kilosu 300 lira olan erik 3
kontrolsüz hareket 1
abuk sabuk sitelerden mesaj gelmesi 1
01.03.2018 afrin'de 8 şehidimizin olması 1
supporters tarzı entry yazma rehberi 1
kopuk ve köpük sorunsalı 1
süt kupası 1
Biz şimdi neyiz ciler 1
SON İLANLAR
Güneykaya Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yayladüzü Belediyesi İşçi Alım İlanı
Sülümenli Belediyesi İşçi Alım İlanı
Sinanpaşa Belediyesi İşçi Alım İlanı
Serik Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 6 Sözleşmeli Personel Alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Serhat Kalkınma Ajansı 5 Sözleşmeli Personel Alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sağlık ve Diyanet personeli konularına hakim editör alınacak
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam