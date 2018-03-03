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Tutuklanan 2 Yunan askerinin ifadesi ortaya çıktı

Yunanistan sınırında görev yapan ve devriyeleri sırasında sınırı geçtikten sonra "casusluk" suçlamasıyla tutuklanan 2 Yunan askeri, ifadelerinde suçlamaları redderek sınırı yanlışlıka geçtiklerini söyledi
03 Mart 2018 14:26
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Tutuklanan 2 Yunan askerinin ifadesi ortaya çıktı

Edirne'de Yunanistan sınırındaki Kastanies Karakolu'nda görev yaparken devriyeleri sırasında Türk tarafına geçtikleri için 'askeri casusluk' ve 'askeri yasak bölgeye girmek' suçlamalarıyla tutuklanan Teğmen Angelos Mitretodis (25) ile Astsubay Çavuş Dimitris Kouklazis (29), sınırı yanlışlıkla geçtiklerini ifade ederek casusluk suçlamasını kabul etmedi. Yunan askerlerden Teğmen Mitretodis, "Casusluk yapan kişi karlı havayı seçer mi? Zaten yürürken karda izimizi belli ediyoruz. Türk tarafına nasıl geçtiğimizi fark etmedik" dedi.

DHA'nın aktardığına göre Edirne'de Pazarkule Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Yunanistan'ın Kastanies Sınır Kapısı karakolunda görev yapan Teğmen Angelos Mitretodis ile Astsubay Çavuş Dimitris Kouklazis, önceki akşam yoğun kar nedeniyle beyaza bürünen sınırda Türk tarafına geçti. 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı sınır askerleri tarafından gözaltına alınan 2 Yunan askeri, jandarma ekiplerince işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Doğan Haber Ajansı
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