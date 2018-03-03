RTÜK Youtube'u değil Netflix'i denetleyecek

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, bir grup gazeteciyle sohbet ederken, Wikipedia'ya erişimin engellenmesi konusuna değindi.

Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre Sayan, "Buradaki esas tartışma, mahkeme kararlarının yerine getirilmemiş olması. 'Kaldırdık' diye açıklama yaptılar, bazı kötü cümleleri ayıkladılar ama makale kalmaya devam ediyor.

Nötrleşmeyle ilgili belli şeyler oldu ama mahkeme kararı henüz yerine getirilmedi. Biz mahkeme kararlarının yerine getirilmesini ve açılmasını tercih ederiz. Wikipedia ve benzer servislerin ülkemizde olmalarını istiyoruz" diye konuştu.

BİZ İŞİMİZİ YAPIYORUZ

BTK'nın Cumhurbaşkanlığı'na bağlanacağına ilişkin iddiaları yanıtlayan Sayan, "Savunma Sanayii Müsteşarlığı, MİT oraya bağlandı, BTK da bağlansın mı gibi tartışmalar var ama biz işimizi yapıyoruz, nereye bağlanacağını onlar belirler. Kuruluş kanunumuz gereği MİT, Emniyet ve Jandarma'nın temsilcileri var zaten. BTK üçüyle de çalışıyor, üçüne de hizmet veriyor" dedi.

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin (USOM) tamamlandığını belirten Sayan, operasyon merkezinin açılışının nisan ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılması konusunda davet gittiğini kaydetti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ( RTÜK) üyesi Doç. Dr. Hamit Ersoy da RTÜK'e "internet denetimi" gibi bir yetki verilmesinin söz konusu olmadığını vurgulayarak, "İnternet ortamında yayıncılık faaliyeti yapanları denetleyeceğiz. Youtube, Twitter, Facebook ve benzeri, görsel içeriği paylaşan ve fakat yayıncı hüviyeti taşımayanlar için RTÜK'ün herhangi bir denetimi söz konusu değildir" dedi.

KULLANICIYA DEĞİL YAYINCIYA TAKİP

Ersoy, Meclis'te görüşmeleri devam eden düzenlemenin yasalaşması durumunda nasıl uygulanacağına yönelik açıklamalarda bulundu. Ersoy, internetten yapılan söz konusu yayıncılık faaliyetlerinin hangi platformları kapsayacağına yönelik şunları söyledi:

"Netflix, Blue TV, Puhu TV gibi aslında tamamen yayıncı olan ama sadece internet mecrasından yayın yaptıkları için yayıncı değilmiş, herhangi bir internet kullanıcısıymış gibi algılanan yayıncıları denetleyeceğiz. Yani internette yayıncılık faaliyeti yapanları denetleyeceğiz."