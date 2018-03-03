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Babasının üzüntüsüne dayanamadı
Antalya'da, 91 yaşındaki babasını kaybeden Erhan Özkan, taziyeleri kabul ederken kalp krizi geçirerek hayata veda etti.
Döşemealtı ilçesindeki evlerinde, babası Ahmet Özkan'ın taziyelerini kabul eden 55 yaşındaki Erhan Özkan, babasının ölümünden iki saat sonra geçirdiği kalp kriziyle hayata gözlerini yumdu.
Baba ve oğlunun cenazesi, Bıyıklı Mahallesi'ndeki evin önünde kılınan cenaze namazının ardından yan yana toprağa verildi.
Eşini ve oğlunu iki saat arayla kaybetmenin acısını yaşayan Nesibe Özkan, "beni bırakıp nereye gittiniz" diyerek gözyaşı döktü.
Mahalle muhtarı Nevfel Turanoğulları, Ahmet Özkan'ın alzheimer gibi çeşitli rahatsızlıklarının bulunduğunu, bir süre önce de önemli bir kalp ameliyatı geçirdiğini dile getirdi.
Erhan Özkan'ın ise bakımını üstlendiği babasıyla aynı evde kaldığını anlatan Turanoğulları, "Babasının üzüntüsüne dayanamadı. İkisi de çok sevilen insanlardı, üzgünüz." dedi.
Süleyman Elçin
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