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Aydın'da FETÖ şüphelisi 3 kişi tutuklandı

Aydın merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve emniyet yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheliden işlemleri biten 3'ü tutuklandı.
03 Mart 2018 14:44
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Aydın'da FETÖ şüphelisi 3 kişi tutuklandı

Örgütün "TSK ve emniyet yapılanması"na ilişkin soruşturma kapsamında 10 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden işlemleri tamamlanan 7'si adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 4'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

- Operasyon

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün "TSK ve emniyet yapılanması"na ilişkin Aydın, İzmir, Kütahya, Uşak, Edirne, Antalya, İstanbul, Giresun, Denizli ve Antalya'daki 19 kişi hakkında yakalama kararı çıkarmış, 24 Şubat'ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütün "gaybubet" olarak adlandırdığı hücre evlerinin de bulunduğu adreslere eş zamanlı operasyonda16 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyonda mahrem imam M.B, Edirne'den yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma hazırlığındayken yakalanmıştı.

Mehmet Çalık
Anadolu Ajansı
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