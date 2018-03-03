Döner sermaye sistemini adil bulmadığını ifade eden Sağlık-Sen Genel Başkanı ve Memur-Sen Genel Başkan Vekili Metin Memiş, "Döner sermaye yönetmeliğinin mutlaka değişmesi gerekiyor. Döner sermaye daha adil bir şekilde dağıtılmalı" dedi.

Sağlık-Sen İstanbul 2 Nolu Şube tarafından organize edilen İstanbul İl Divan Toplantısı gerçekleştirildi. Zübeyde Hanım Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü'nde gerçekleşen toplantıda sağlık sektörü çalışanlarının yaşadığı sorunlar ifade edilirken çözüm yolları konuşuldu. Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, döner sermaye sisteminin adaletsiz olduğuna dikkat çekerken bu konuda gerçekleştirilen çalışmaları anlattı. Toplantıda ayrıca Afrin'de 1 ayı aşkın süredir Zeytin Dalı Harekatı'nı gerçekleştiren Mehmetçiğe verilen destek yinelenirken, Türk askerinin bölgeyi teröristlerden temizleyerek başarıyla yurda döneceği belirtildi.

"Sonuna kadar bu sürecin arkasındayız"

Afrin'de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'na verdikleri desteği ifade eden Sağlık-Sen Genel Başkanı ve Memur-Sen Genel Başkan Vekili Metin Memiş, "911 kilometre sınırı olan bir bölgede terör unsurlarının yapılanma oluşturup ülkemiz üzerine saldırıların önüne geçmek adına terörle mücadele süreci. Bu anlamda biz Sağlık-Sen, Memur Sen Ailesi olarak sonuna kadar bu sürecin arkasındayız" ifadelerini kullandı.

"Döner sermaye daha adil bir şekilde dağıtılmalı"

Döner sermaye konusunda gerçekleştirilen çalışmaları Sağlık Bakanlığı ile paylaştıklarını dile getiren Memiş, "Döner sermayeyi öteden beri ifade ediyoruz. Sonuçta sağlıkta bir dönüşüm gerçekleşti. Dönüşümde memnuniyet 39'lardan 76'lara çıktı. Ama maalesef buna oranla şiddet olayları arttı. Maalesef adaletsiz döner sermaye uygulaması sayesinde şu anda sağlık çalışanları arasında iş motivasyonu bozulmuş durumda. Bu anlamda döner sermaye yönetmeliğinin mutlaka değişmesi gerekiyor. Yeni sistem çalışmamızı yaptık bunu bakanlıkla paylaştık. Bakanlıkta atama süreçleri bitti inşallah yeni dönemde bakanlıkla masaya oturarak bu var olan adaletsiz sistemin daha adil hale dönüşmesini sağlamış olacağız. Döner sermaye daha adil bir şekilde dağıtılmalı" dedi.

Toplantıya Sağlık-Sen Genel Başkanı ve Memur-Sen Genel Başkan Vekili Metin Memiş, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Sağlık-Sen İstanbul 2 Nolu Şube Başkanı Cesur Öztürk ile çok sayıda sağlık çalışanı ve sektör temsilcisi katıldı.