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'65 bin okul ve 1 milyon öğretmen ile hizmet veriyoruz'

Mili Eğitim Bakanı Yılmaz: "Bu bütçeyle her kesime eğitim veriyoruz. 65 binin üzerinde okulumuzda 1 milyondan fazla öğretmenimizle 18 milyona yaklaşan öğrencimize eğitim veriyoruz. Kaliteli ve fırsat eşitliği temelinde bir eğitim, değişmez hedefimizdir. Kaliteli eğitim için öncelikle de eğitimin alt yapısının tamamlanması gerekir. 58 bin derslik ihtiyacımız var, 47 bin dersliğimiz inşaat halinde, 11 bin derslik ilave yapmamız lazım.
03 Mart 2018 15:08
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'65 bin okul ve 1 milyon öğretmen ile hizmet veriyoruz'

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Yedi düvelin 100 yıl önce bu coğrafya üzerine planladığı ancak hayata geçiremediği menfur emellerini bugün gerçekleştirmek istemektedirler. Biz bu menfur emelleri bugün de gerçekleştiremeyeceklerini millet olarak can, kan vererek gösteriyoruz." dedi.

Yılmaz, AK Parti Sivas İl Başkanlığı tarafından Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'ndaki konuşmasında, Zeyin Dalı Harekatı'nda şehit olanlar başta olmak üzere tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de acil şifalar diledi.

Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini ve bu dönemde kardeşliği daha çok pekiştirmek gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Bu dönemde herkes kendi üzerine düşen görevi hakkıyla yerine getirirse inşallah bu zor dönemden millet olarak yüzümüzün akıyla çıkarız." diye konuştu.

Yılmaz, hükümet olarak iktidara geldikleri günden bu yana çok büyük hizmetler yaptıklarını, ülke ekonomisin büyüdüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin ekonomisiyle birlikte bir diğer gündem maddesi terörle mücadelesidir. Bu aziz millet, en zor dönemlerde dahi yedi düvelle mücadele etti ve kazandı. Bu mücadele üzerine tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduk. Bugün de yedi düvelle mücadelemiz var. Sanmayın ki Afrin'e gittiğinizde karşınızda bir terör örgütü var. Terör örgütünün üzerinde o yedi düvelin çağdaş versiyonlarının hepsi var. Allah Mehmetçiğimizin yardımcısı olsun. Yedi düvelin 100 yıl önce bu coğrafya üzerine planladığı ancak hayata geçiremediği menfur emellerini bugün gerçekleştirmek istemektedirler. Biz bu menfur emelleri bugün de gerçekleştiremeyeceklerini millet olarak can, kan vererek gösteriyoruz."

- "Yılanın yılan olmadığını kabul etmemizi istiyorlar"

Millet olarak bu zamana kadar mandacılığı ve çağdaş versiyonlarını kabul etmediklerini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Tek millet, tek vatan, tek bayrak, tek devlet idealini yaşatma kararlılığından zerrece taviz vermeyeceğiz. Bugün de Mehmetçiğimiz ülkemizi korumak için ülke sınırlarının dışında Zeytin Dalı Operasyonu'nda kahramanca mücadele vermektedir. Bu mücadele tercihimiz değil ama bu milletin önüne konulmuş zorunlu bir uygulama olarak çıkmıştır. Bizden deri değiştiren yılanın yılan olmadığını kabul etmemizi, terör örgütü adını değiştirince terör örgütlüğünden çıkacağını, artık bunları terör örgütü olarak kabul etmememizi istiyorlar. Bunu bu milletten beklemek, bu milletin aklıyla alay etmek demektir. Bizler bu milletin milli güçleri olarak Kuvayi Milliyecileri olarak şehitlerimizle, gazilerimizle tam bağımsız Türkiye'yi savunmaya devam edeceğiz."

Bakan Yılmaz, hükümetleri döneminde eğitimde yapılan yatırımlara da değinerek, fırsat eşitliği temelinde eğitim verdiklerini söyledi.

En fazla bütçeyi eğitime ayırdıklarına dikkati çeken Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bütçeyle her kesime eğitim veriyoruz. 65 binin üzerinde okulumuzda 1 milyondan fazla öğretmenimizle 18 milyona yaklaşan öğrencimize eğitim veriyoruz. Kaliteli ve fırsat eşitliği temelinde bir eğitim, değişmez hedefimizdir. Kaliteli eğitim için öncelikle de eğitimin alt yapısının tamamlanması gerekir. 58 bin derslik ihtiyacımız var, 47 bin dersliğimiz inşaat halinde, 11 bin derslik ilave yapmamız lazım. Devlet, millet iş birliğiyle inşallah her gün yeni bir protokol yapıyoruz. İkili eğitimi de 2019'un sonuna kadar ortadan kaldıracağız ki kaliteli eğitim olsun. Eğitimi teknolojiyle buluşturduk. Eğitimde özel sektörü destekliyoruz. Eğitimin her kademesinde okullaşma oranı arttı. Kızlarımızın okullaşmasına daha çok önem veriyoruz. Çünkü toplumu kızlarımız, annelerimiz yetiştirir. Anne eğitimliyse aile eğitimlidir."

Bakan Yılmaz, 2019 yılında yapılacak seçimlere de değinerek, "Bu seçimlerden daha başarılı çıkabilmek için daha çok çalışmak, herkesi kucaklamak gerekir. Gün birlik, beraberlik, kardeşliğimizi pekiştirme günüdür. Gün 'Söz konusu vatansa gerisi teferruattır' deme günüdür." ifadelerini kullandı.

Basına kapalı devam eden toplantıya, AK Parti Sivas Milletvekilleri Hilmi Bilgin, Selim Dursun, Belediye Başkanı Sami Aydın, AK Parti İl Başkanı Ziya Şahin ve partililer katıldı.
Anadolu Ajansı
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